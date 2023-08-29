Засыхают виноград и плодовые деревья. Аномальная жара погубила урожай на Черноморском побережье

Атмосферная засуха оказала негативное влияние на рост, развитие плодовых культур и винограда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Атмосферная засуха в Краснодарском крае распространилась и на Черноморское побережье. Аномальная жара оказала негативное влияние на рост и развитие плодовых культур и винограда.

«28 августа атмосферная засуха в категории опасного явления, распространилась на Черноморское побережье Краснодарского края. Аномальная жара сказалась на Туапсинском районе, Анапе, Новороссийске и Геленджке», - рассказали в пресс-службе Краснодарского ЦГМС.

В течение 30 дней в этих муниципалитетах не было дождя. Не выпало даже пяти миллиметров за сутки. А максимальная температура воздуха на протяжении месяца повышалась до +38 градусов. Все эти условия сказались и на урожае.

«Атмосферная засуха оказала негативное влияние на рост, развитие плодовых культур и винограда. В северных, отдельных северо-восточных, юго-восточных, юго- западных и местами в центральных районах атмосферная засуха сохраняется с 11 по 27 августа», - добавили в пресс-службе Краснодарского ЦГМС.

Дожди пока обходят Кубань стороной. По прогнозам, духота в регионе будет стоять до конца месяца. А в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до +34 градусов.

Ранее сообщалось, что засуха повредила урожай в трех районах Кубани. Худо пришлось Отрадненскому району. Жара вызвала ускоренное созревание пропашных культур, а также повредила посевы. Аграрии спасают посевы ручным поливом. Опасная засуха, которая продолжит уничтожать посевы, сохранится до 3 сентября – именно в этот день прогнозируют дожди в регионе.