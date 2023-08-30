Подготавливал электрокабель к продаже: Что известно о мужчине, устроившем мощный пожар в 118 га в Геленджике

Здесь мужчина оголил кабель, после чего искры спровоцировали мощный пожар в Геленджике

Мощный пожар разгорелся в Геленджике. Меньше чем за сутки огонь распространился на 118 гектарах, а все начиналось с 1,5 гектаров. Пожар охватил склоны у микрорайона Бобрукова Щель. А местные вспоминают, как все полыхало в Утрише под Анапой. Три года назад там выгорело 130 гектаров лесов.

Правоохранители уже установили причину пожара - поджог леса. Полицейские уже задержали 40-летнего подозреваемого. Им оказался не совсем законопослушный гражданин. Мужчина ранее привлекался за кражу и наркотики. Ему уже выписали административку за поджог леса.

«Да он вообще алкоголик. Начал все выносить из дома и пытаться продать. У него еще инвалидность. Мы радуемся, что огонь на наши дома не перешел. Могли бы без крова остаться», - рассказывают соседи.

По предварительной версии, мужчина готовил к продаже электрокабель во дворе собственного дома. Но решил проигноривать все правила безопасности. Первой вспыхнула земляная подстилка во дворе. Но продавец электрокабелей не успел потушить огонь. Пара искр и сильный ветер сделал свое дело. К тому же, по всему краю была объявлена высокая пожароопасность. Но мужчину это не остановило оголить провода во дворе дома. Огонь перешел на лес.

«За целенаправленное уничтожение огнем наказание колеблется от 500 тысяч рублей штрафа до восьми лет колонии, а если целенаправленное уничтожение леса причинило крупный ущерб, то минимальный штраф возрастает до миллиона, максимальный срок лишения свободы – до 10 лет», - рассказали в правоохранительных органах.

Наказание для продавца электрокабелей выдвинут уже после экспертизы. Правоохранителям предстоит выяснить ущерб.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что последствия и нанесенный ущерб из-за людского безрассудства оказались масштабными и в ближайшие два века невосполнимыми.

«Леса Геленджика уникальные, каких нет по всей России. Ущерб для курорта ощутимый. В первую очередь, где случился пожар, находятся дачи, а вокруг них дубовый лес и сосновые посадки, есть можжевельники. Огонь «съел» всю растительность на своем пути, в том числе и краснокнижную. Погибли редкие животные: пресмыкающиеся, земноводные, насекомые. Черепахи, змеи, - они просто не успели бы спастись. На восстановление лесов нужно 100-200 лет как минимум, если не будет сильных засух и новых пожаров», - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» эколог Вениамин Голубитченко.

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