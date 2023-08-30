На восстановление уйдет около 200 лет. Эколог рассказал, что в лесном пожаре в Геленджике погибли краснокнижные животные и растения

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Мощнейший пожар тушат в Геленджике – на побережье Краснодарского края. За сутки площадь охваченных огнем реликтовых лесов достигла 118 гектаров. Стихийное бедствие похоже на то, которое произошло под Анапой три года назад, – тогда в конце августа выгорело 130 гектаров лесов Утриша.

Огонь распространялся с большой скоростью из-за сильного ветра на курорте – порывы достигали 30 м/с. Также тушение осложняется сложно-пересеченным рельефом местности. Сейчас вертолеты Ми-8 и самолет-амфибия продолжают с воздуха тушить тлеющие участки, с земли также активно борются с огнем спасатели. Очевидцы сообщают, что издалека видно только лишь задымление.

Причиной пожара стал человеческий фактор. После возгорания задержали местного жителя 40 лет. Мужчина готовил к продаже электрокабель проводка вспыхнула и огонь пошел по сухой траве в лес.

Последствия и нанесенный ущерб из-за людского безрассудства оказались масштабными и в ближайшие два века невосполнимыми.

«Леса Геленджика уникальные, каких нет по всей России. Ущерб для курорта ощутимый. В первую очередь, где случился пожар находятся дачи, а вокруг них дубовый лес и сосновые посадки, есть можжевельники. Огонь «съел» всю растительность на своем пути, в том числе и краснокнижную. Погибли редкие животные: пресмыкающиеся, земноводные, насекомые. Черепахи, змеи, - они просто не успели бы спастись. На восстановление лесов нужно 100-20 лет как минимум, если не будет сильных засух и новых пожаров», - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» эколог Вениамин Голубитченко.

Ранее сообщалось, что совсем рядом с горящим лесом находится «Сафари-Парк» Геленджика, где содержатся сотни животных. Утром 30 августа появилась информация, что парку и его жителям ничего не угрожает. Огонь не смог до него добраться благодаря работе спецслужб, и добровольцев. Туристы и местные жители не сомкнули ночью глаз и активно помогали спасателям бороться с огнем.

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