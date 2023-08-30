Причина лесного пожара в Геленджике 30 августа 2023: возгорание допустил местный житель, работая с проводкой

В Геленджике площадь лесного пожара достигла 118 гектаров

Больше суток в Геленджике полыхает крупный лесной пожар. Огонь тушат 450 спасателей и 70 единиц техники. В борьбе с пламенем помогают два вертолета Ми-8, а также самолет-амфибия Бе-200.

На данный момент известно, что общая площадь пожара достигла 118 гектаров. Виновником возгорания стал один из местных жителей, который не соблюдал правила безопасности, работая у себя во дворе.

«Предварительно установлено, что 40-летний местный житель подготавливал электрокабеля к продаже. Он находился на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели, когда оголил провода и спровоцировал возгорание земляной подстилки», - сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю.

После того, как огонь сжег сухую траву и часть вещей на участке, он перекинулся дальше в лес. Быстрому распространению пламени помог сильный ветер, порывы которого доходили до 30 метров в секунду.

В результате, небольшой пожар на участке превратился в огромное стихийное бедствие. Местные и туристы объединились и пришли на помощь пожарным. Они всю ночь окапывали территорию рядом с «Сафари-парком» и не дали огню подойти к жилым домам.

Сейчас ситуация находится под контролем. Угрозы объектам инфраструктуры нет.

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