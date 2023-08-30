Площадь пожара в Геленджике достигла 118 гектаров

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Мощный пожар разгорелся в Геленджике. Меньше чем за сутки его площадь увеличилась более чем в 100 раз – с 1,5 до 118 гектаров. Огнем охватило склоны у микрорайона Бобрукова Щель.

Известна уже и причина пожара – поджог леса. Накануне полицейские задержали 40-летнего подозреваемого. По предварительной версии, мужчина готовил к продаже электрокабели во дворе собственного дома. Так торопился, что забыл о правилах безопасности. Первой вспыхнула земляная подстилка во дворе.

Затем огонь разошелся по склону. Способствовал сильный ветер. Его порывы достигла 30 м/с. Они же усложняли тушение.

«На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет», - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас с огнем борются свыше 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета и самолет-амфибия БЕ-200 МЧС России. Он вылетел на курорт ранним утром в среду, 30 августа.

Местные жители опасались, что огнем охватит «Сафари-Парк» с животными. Чтобы избежать возгорания, ночью они приехали к горному хребту. Пока одни тушили пламя водой из 5-литровых бутылей, другие рыли рвы, чтоб оставить огонь. Уже в среду появилась информация, что «Сафари-Парку» ничего не угрожает.

Из-за пожара прервал командировку в Москву глава курорта – Алексей Богодистов. Ночью он выехал из столицы в Геленджик – для координации оперативного штаба. Он развернулся в городе после ЧП.

«В ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 человек. Помощь оказывают подготовленные добровольцы», - написал в телеграме глава курорта.

Помимо местных спасателей, на курорте работают пожарные, лесники и коммунальщики из ближайших городов: Анапы, Горячего Ключа, Туапсе, Новороссийска.