Огонь тушат с вертолетов Ми-8. Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 30 га

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Мощный пожар вспыхнул в Геленджике у микрорайона Бобрукова Щель 29 августа. Вечером площадь распространения огня достигала 15 га. За ночь возгорание увеличилось до 30 га.

«Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности. Дополнительно для тушения пожара в Геленджике прибыла аэромобильная группировка. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет», - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из-за ЧП мэр Алексей Богодистов прервал командировку и ночью выехал из Москвы в Геленджик. С вечера на помощь были стянуты силы из ближайших городов и районов - в ликвидации задействовали пожарных, спасателей, коммунальщиков, лесников из Анапы, Горячего Ключа, Туапсе, Новороссийска, тушить огонь также приехали общественники, волонтеры и чиновники.

С 6 утра 30 августа два вертолета МЧС продолжили тушить огонь в лесу.

«В ликвидации задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета с водосливными устройствами», - добавили спасатели.

Борьба с огнем не останавливается ни на минуту. Очевидцы сообщают, что пилоты действует профессионально: интервал между забором воды и сбросом на очаг составляет не более 10 минут.

Ранее сообщалось, что совсем рядом с горящим лесом находится «Сафари-Парк» Геленджика, где обитают сотни животных, в том числе и краснокнижных. Утром 30 августа появилась информация, что парку и его жителям ничего не угрожает. Огонь не смог до него добраться благодаря работе спецслужб, и добровольцев.

В поджоге леса подозревают 40-летнего местного жителя. Находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели он подготавливая электрокабеля к продаже. Из-за нарушения правил безопасности произошло возгорание земляной подстилки.