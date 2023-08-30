Мощнейший пожар в Геленджике 30 августа 2023: что известно на данный момент

Потушить пожар мешает сильный ветер. Фото: t.me/mpr_kk

Мощный пожар в Геленджике несмотря на усилия спасателей продолжает распространяться. На месте работают 195 пожарных. Они пытаются локализовать возгорание в лесном массиве у микрорайона Бобрукова Щель, но им мешает суховей. Порывы ветра достигают 20-30 метров в секунду. Из-за сложных погодных условий площадь пожара увеличилась втрое. Во власти стихии уже не 5 гектаров леса, а 15.

«Огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Работы по тушению пожара не останавливаются ни на минуту», - рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края

На месте развернут оперативный штаб. В пожаротушении задействованы 195 человек и 45 единиц техники, в том числе два вертолета МИ-8. За день авиация сбросила 135 тонн воды.

Со всего Краснодарского края к Мархотскому хребту сейчас стягивают дополнительные силы.

«В беде не оставим. Все службы Новороссийска, спасатели, МЧС, работники ЛПС и волонтеры продолжают оказывать всестороннюю помощь в тушении пожара в Геленджике», - выразил поддержку глава Новороссийска Андрей Кравченко.

В ликвидации задействованы пожарные, спасатели и коммунальщики, лесники из Анапы, Горячего Ключа, Туапсе, Новороссийска, депутаты, сотрудники администрации и добровольцы.

«Обстановка на месте пожара контролируемая. Сил и средств достаточно. Действия по тушению пожара на месте координирует заместитель начальника Главного управления по Государственной противопожарной службе Андрей Потахов», - уточнили в Оперативном штабе региона.

Дополнительно для тушения пожара прибыла аэромобильная группировка МЧС Краснодарского края. Пожарные не останавливаются и в ночное время суток. Как рассказали в пресс-службе краевого главка МЧС, работать приходится в сложно-пересеченной горно-лесной местности.

«Горит сухая растительность на площади. Для недопущения распространения возгорания привлечены силы и средства гарнизона по повышенному рангу пожара», - уточнили в ведомстве.

Необходимо предотвратить распространение огня и не дать ему перекинуться на жилые массивы. Кроме того, совсем рядом с горящим лесом находится «Сафари-Парк» Геленджика, где обитают сотни животных, в том числе и краснокнижных.

«Огонь пока до нас не добрался. Нам есть чем дышать. Дым идет в другую сторону. Пожаротушением занимаются реально все со всего города. Не переживайте, животные будут целы», - рассказала об обстановке на территории зоопарка заместитель директора по зоотехнической части Елена Миловидова.

В поджоге леса подозревают 40-летнего местного жителя. Находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели он подготавливая электрокабеля к продаже. Из-за нарушения правил безопасности произошло возгорание земляной подстилки. Затем огонь перекинулся на лес. Сейчас огонь тушат вручную. Вертолеты возобновят работать с рассветом.