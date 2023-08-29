Последствия пожара в Геленджике 29 августа 2023: у Джанхота огонь потушили, а часть леса все еще горит

В Геленджике спасатели сутки тушат мощный природный пожар. Фото: t.me/BogodistovAA

Кроваво-красное зарево сейчас освещает горизонт у Геленджика. Без малого сутки спасатели курорта сражаются с мощным природным пожаром в районе микрорайона Бобрукова Щель.

«На месте развернули оперативный штаб. В ликвидации задействовали 169 человек и 31 единицу техники», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте развернут штаб. Фото: t.me/BogodistovAAб

Сейчас огонь пожирает лес на площади 5 гектаров. Тушат пожар с земли – огнеборцы с автоцистернами, пожарными рукавами и пожарными ранцами рискую жизнями не дают пламени захватить новую территорию. Сверху на подмоге авиация. Вертолетом Ми-8 МЧС России уже сброшено более 135 тонн воды.

«К тушению пожара привлекали вертолет Ми-8 МЧС России, но в темное время суток его работа запрещена. Сейчас огонь тушат вручную. Вертолет возобновит работать с рассветом. Тушение осложняют порывы ветра до 30 м/с», - уточнили спасатели.

Пока удается потушить только локальные возгорания. Фото: t.me/krd_klpc

Спасателям удается потушить локальные возгорания в лесном массиве. Так, уже ликвидировали возгорания у хутора Джанхот и в районе горы Нексис. Но против огнеборцев выступают сильный ветер с порывами до 25-30 м/с и сухая погода. Дождей здесь не было уже продолжительное время.

«В ликвидации задействованы наши пожарные, спасатели и коммунальщики, лесники из Анапы, Горячего Ключа, Туапсе, Новороссийска, депутаты, сотрудники администрации и добровольцы. Будем работать всю ночь», - сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Так выглядит пепелище. Фото: t.me/krd_klpc

Уже известно, что причиной мощного природного пожара стала человеческая неаккуратность. В неумышленном поджоге лесного массива подозревают местного жителя. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мужчина работал во дворе своего домовладения с электрокабелями и нарушил технику безопасности. Сейчас мужчина задержан. Полицейские продолжают работу с ним.

Очаг пожара обнаружили в частном домовладении. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Предварительно установлено, 40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели Геленджикского района, подготавливая электрокабеля к продаже, оголил провода, ввиду высокой пожароопасности спровоцировал возгорание земляной подстилки», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Спасатели и добровольцы будут тушить пожар всю ночь. С 6 утра также возобновит работу вертолет.