Остались считанные дни: «хрустальному» 5-летнему мальчику из Краснодара требуется срочная дорогостоящая операция

У малыша редкое генетическое заболевание - несовершенный остеогенез

История про «хрустального» мальчика из Краснодара затронула сотни неравнодушных людей. С первого взгляда Миша ничем не отличается от других детей. У него добрые голубые глаза и завораживающая улыбка. Но если вы прикоснется к нему, то его кости могут сломаться. Родители с самого детства не могут обнять своего сына - боятся ему навредить. У малыша редкое генетическое заболевание - несовершенный остеогенез, а за 5 лет он уже перенес 15 переломов.

«Когда первый раз Миша сломал бедро», - рассказывает мама Юлия, - «ему было чуть больше месяца. Он просто лежал в кровати и оттолкнулся от моей ладошки. И тут раздался хруст кости. Мы поехали в больницу скорой помощи. Там ребенку наложили гипс, и мы целый месяц пролежали в больнице. Через 2 дня, как его сняли, снова перелом. И так весь год: перелом за переломом, гипс за гипсом».

Родители сначала не верили в страшный диагноз. Надеялись, что это ошибка врачей, а их сын здоров. Но время шло, а переломов становилось больше. Теперь его кости ломаются даже под одеялом.

Но, несмотря на то, что почти все детство у Миши проходит дома, он очень умный и умышленный. Ему всегда интересно узнавать новое. Миша сам научился считать до 100 на английском языке, а теперь изучает алфавит. Пятилетний мальчик не отстает и в искусстве - всегда что-то лепит или рисует.

В свои пять лет он научился быть взрослым. Несмотря на травмы, трудности и боли Миша принимает это как должное и проходит все испытания с улыбкой. Но в июле «хрустальный мальчик» сломал левое бедро.

«Необходимо срочно собрать и укрепить сломанную кость бедра путем вживления специального телескопического штифта. Операцию необходимо провести в сентябре, но ее стоимость составляет более 1,8 млн рублей», - рассказала мама Юлия.

Все лето Миша пролежал дома в гипсе. А родители ищут все способы оплатить дорогостоящую операцию. Иначе Миша может навсегда остаться в инвалидном кресле.

Миша лежит дома в гипсе, пока родители пытаются найти возможность оплатить дорогостоящую операцию сыну, которую надо провести не позднее сентября. Иначе их ребенок может навсегда остаться в инвалидном кресле. На сегодняшний день осталось собрать 1 047 939 рублей. Важен каждый рубль. А у Миши остаются считанные дни.

Сейчас этому маленькому герою самому очень нужна помощь. И его самое большое желание – встать на ноги и пойти самостоятельно по дороге жизни.

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