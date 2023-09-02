Для команды мэра Сочи Алексея Копайгородского весь год – высокий сезон

Алексей Копайгородский на личном обходе сочинских набережных

Сочи стал не просто всесезонным курортом, здесь круглый год — высокий сезон. Казалось бы, для этого всегда и все было: море летом, снег в горах зимой, санатории с уникальными методиками и целебной водой в межсезонье, но раньше что-то мешало полноценному развитию курорта. А что сейчас?

В августе в Сочи торжественно встретили пятимиллионного туриста

Сочи впечатлений: отдых на любой вкус и кошелек

Ездить в Сочи было престижно во все времена. Однако туристические традиции времен СССР предполагали, что «каждому фрукту – свое время». Весной или осенью было принято лечиться в санаториях, летом - загорать на пляжах и ездить на экскурсии, а зимой попробовать лыжи, коньки или санки на горных склонах.

Многим курорт был не по доходу: сложно найти где остановиться, да и дорого... В межсезонье в Сочи ездили разве что в формате корпоративного отдыха. Уникальные санатории Сочи - главное богатство - город-курорт едва не потерял в годы «безвременья».

Но все гениальное оказалось, как всегда, просто. Формула успеха, которую открыла команда нового мэра Сочи Алексея Копайгородского, состояла из того, что развивать курорт нужно в комплексе. Причем так, чтобы и отдыхающие получали массу впечатлений, и горожанам было комфортно.

Под руководством Алексея Копайгородского за комплексное развитие курорта взялись без лишних слов и громких обещаний. И сделали рекордный сезон под креативным девизом: «Сочи впечатлений».

Все сегменты: от дешевого до премиального

Театр начинается с вешалки, а с чего начинается курорт? А вот здесь важно все: и пляжи, и отели, и подъемники на горнолыжные трассы. Но самое уникально то, что у Сочи всегда есть второй шанс. И третий, и сколько угодно раз! Произвести на туриста первое впечатление.

Главный курортный город страны активно наращивает и развивает туристический потенциал. Который должны успешно вместить гостиницы, отели, гостевые дома, турбазы и глэмпинги. Увеличение количества средств размещения идёт во всех сегментах: от дешевого до премиального.

Команда Копайгородского на протяжении четырех лет работает на то, чтобы каждый гость Сочи мог выбрать себе отдых по вкусу и по карману.

Современный Сочи – это постоянное и системное увеличение элементов доступной среды на всех локациях отдыха и туризма

Современный курорт самого высокого класса

На заседании круглого стола кубанские парламентарии в марте этого года высоко оценили перспективы развития курорта и работу мэра Алексея Копайгородского. Почему так, мы спросили у Ивана Артеменко, руководителя комитета кубанского парламента по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике, финансовым рынкам:

— Сочи сегодня — это красивейший, современный курорт самого высокого класса. Команда мэра Алексея Копайгородского стремится сделать его удобным и комфортным для туристов с разным достатком, что придает особую притягательность жемчужине Черноморского побережья.

Иван Артеменко, депутат ЗСК, руководитель комитета по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике, финансовым рынкам. Фото: https://t.me/artemenko_ip

Мы хорошо помним, как Сочи готовился принимать зимние Олимпийские игры: были созданы три крупных горных курорта, построены отели, модернизированы гостиницы и здравницы.

Во время пандемии коронавируса, когда ввели ограничения на поездки за рубеж, потянулся народ в южный и прекрасный Сочи. Именно здесь, на черноморском берегу, люди видели возможность в уютных и удобных условиях переждать напасть. В те не самые простые дни мэр Сочи Алексей Копайгородский даже обратился к жителям России с просьбой воздержаться от поездок в город-курорт, чтобы не создавать скученности и стихийного перенаселения, уберечь людей от распространения болезни и снизить нагрузку на медицинскую отрасль.

Как только ограничения были сняты – люди снова потянулись в Сочи. А туристический кешбэк этот тренд закрепил и усилил.

А ведь когда-то в Красной Поляне практически не было отелей. Одна трасса и кресельный подъемник - Альпика-сервис...

Бывая в Сочи, можно увидеть, как курорт растет и совершенствует традиции гостеприимства. С каждым годом растет число отдыхающих, приезжающих на отдых в наш край. Только в прошлом году Кубань посетили 17 миллионов туристов, при этом более чем каждый третий гость региона выбрал Сочи.

Сегодня в Сочи в сфере гостеприимства реализуется 44 инвестпроекта на сумму более чем в 420 миллиардов рублей. Что хорошо и для города, и для жителей: проекты дадут городу дополнительно свыше 26 тысяч новых рабочих мест.

Постоянные гости Сочи имели возможность увидеть, как для туристов и жителей города менялась набережная реки Мацесты

Главные визитки курорта — под охраной

Недавно же в Сочи был утвержден предмет охраны — историческое поселение, то есть документально закреплена территория исторического центра Сочи — от Мацесты и до Мамайки. Как отметил Алексей Копайгородский, здесь находятся главные «визитные карточки» Сочи: морской и железнодорожный вокзалы, музеи, памятники и улицы. Необходимо сберечь достояние, созданное лучшими зодчими страны, и сохранить облик любимого несколькими поколениями города.

В историческом центре Сочи планируют ограничить высотность и объемы новой застройки в соответствии с принятым в июле 2023 года регламентом охраны границ исторического поселения. Документ определяет строгий порядок использования ценных архитектурных, культурных и исторических объектов. А это означает, что Сочи сохранит себя и для будущих поколений туристов. Сегодняшние дети будут показывать красоты города уже своим детям и внукам.

Для гостей Сочи местные власти на регулярной основе организуют новые общественные пространства. На фото – обновленный сквер в Лазаревском, считающимся центром бюджетного отдыха

Загрузка - до 100% и даже больше

В этом году августе курорт Сочи уже принял 5 миллионов гостей.

В последний месяц календарного лета отели и гостиницы работали с загрузкой в 95%, а в горном кластере - 80 %. На территории города Сочи единовременно находятся около 220 тысяч человек. Рост туристического потока объясняется просто: развитая санаторно-курортная, гостиничная и спортивная инфраструктура обеспечивает гостям разнообразный отдых и лечение. Наибольшим спросом у гостей пользуется санаторно-курортный отдых, отели среднего и высокого уровня звездности с подогреваемыми бассейнами, СПА и развитой инфраструктурой.

Растет популярность и летнего отдыха в горах. Курорты горного кластера с успехом конкурируют по популярности с пляжным отдыхом, с каждым годом все сильнее стирая грани сезонности.

Что же касается загрузки в более чем 100%, то она касается ряда полностью заполненных сочинских здравниц. Организаторы лечения развернули в городе сверхнормативные места для проживания, чтобы в этом сезоне поправить здоровье и отдохнуть могло максимальное количество гостей.