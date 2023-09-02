Последние новости по ситуации на Крымском мосту

В ночь на 2 сентября Крымский мост перекрывали для безопасности на 3,5 часа. Киевский режим три раза пытался нанести террористический удар, все действия были пресечены.

«1 сентября около 23:15 киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером», - сообщили в Минобороны России.

Туристов, которые ждали своей очереди на пунктах досмотрах, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Восстановить движение по путепроводу удалось в 03:25, когда все попытки атаки были пресечены.

Обстановка на Крымском мосту 2 сентября 2023

К 7 часам утра по московскому времени со стороны Тамани своей очереди ждали 100 машин, а в Керчи было пусто. Такая же обстановка на Крымском мосту 2 сентября сохранилась и в 08:00.

В 9 часов утра по московскому времени пробка увеличилась. Со стороны Тамани уже ждали 270 транспортных средств, а в Керчи - 80.

В 09:41 вновь поступило сообщение о перекрытии моста.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - написали в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Но долго ждать не пришлось. Уже через шесть минут движение возобновили. Но пробка никуда не делась. Затор только увеличился.

«По состоянию на 10 часов утра в очереди со стороны Тамани находится 220 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 110 транспортных средств», - добавили в ведомстве.

Сейчас со стороны Тамани пробка растянулась на пять километров. Затор начинается со 137-го километра и продолжается до 141-го.