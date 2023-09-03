Упавшие деревья и оборванные провода. Что происходит в Сочи во время шторма 3 сентября

В Сочи из-за сильного ветра начало валить деревья. Фото: t.me/love_sochi

В Сочи продолжает свирепствовать стихия. Непогода начала бушевать на курорте утром 3 сентября. Циклон принес с собой сильные дожди и ветер, порывы которого увеличились до 25 метров в секунду.

Сильные потоки воздуха принесли во многие районы Сочи повреждения. Так, в Хосте, на улице Самшитовой, упавшее дерево оборвало электропровода и приземлилось на несколько припаркованных машин.

В Лазаревском районе два дерева перегородили дорогу по трассе А-147. Теперь нельзя проехать по одной полосе в сторону центра между Лоо и Горным Воздухом и в сторону Вардане в поселке Лоо.

Кроме того, в районе Мамайки из-за сильного ветра с дождем дерево упало на провода. В результате этого рухнули сразу два столба.

«Поврежденная ЛЭП является абонентским энергообъектом. Владелец уже приступил к их восстановлению», - сообщили в пресс-службе Сочинских электросетей.

Деревья попадали прямо на дороги. Фото: t.me/police_sochi

Уточняется, что непогода будет бушевать на курорте еще сутки. Сильные дожди с ветром не прекратятся до конца 4 сентября.

«В это время на реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема», - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также 4 сентября на участке Магри – Веселое над морем могут формироваться смерчи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возможны смерчи и подтопления. Жителей и гостей Сочи предупредили о надвигающимся шторме

В Сочи на 3 и 4 сентября объявлено штормовое предупреждение (подробнее)