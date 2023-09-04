Многокилометровые пробки по всему городу: что происходит в Краснодаре 4 сентября после дождя

Пробки в Краснодаре 4 сентября

На дворе сентябрь, а значит, наступила пора дождей. В ночь на 4 сентября капли начали тарабанить по карнизам домов. А к утру в Краснодаре уже образовались пробки. Но дождь - не единственная причина. Сегодня школьники и студенты приступили к занятиям, отправившись полноценно учиться после летних каникул в образовательные учреждения Краснодара. Родители начали отвозить своих детей по школам - нагрузка на дорогах увеличилась.

По традиции километровые пробки образовались на выезде из Гидростроя. Здесь затор начинается с Николаевского бульвара. Водители плетутся по часу. Стоит все и на Восточно-Кругликовской. Дороги горят красным цветом.

А в центре, по данным Яндекс.карт, в разных местах столкнулись машины. Три аварии тоже тормозят движение транспорта. Кроме этого, усугубили ситуацию на дорогах ДТП на Западном обходе, на улицах Российской, Дзержинского, на Ближнем Западном обходе, Восточном обходе, Горячеключевской, Сормовской. Водителям напоминают, что во время дождя стоит быть предельно внимательными и не превышать скорость.

«Еду с Комсомольского района. Моя работа в центре. Выехала в 08:00, до сих пор еду. Это кошмар какой-то! Навигатор каждый раз докидывает еще минуты», - говорит жительница Краснодара Ирина Курочкина.

Самые проблемные участки — пересечения улицы Красной с Северной и Головатого, Тургеневский мост, Северные мосты. Стоят районы «Авроры», Чистяковской рощи, улица МОПР, Западный обход и Ростовское шоссе.

По предварительным данным, ситуация на дорогах нормализуется к 11 часам по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре с полуночи идет долгожданный дождь. Осадки сбили пекло. На этой неделе столбики на термометрах не поднимутся выше 27 градусов.

«Влияние циклона на погоду Кубани станет более заметным. В регионе облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами ливневого характера с грозами, а температурный фон опустится на пару градусов ниже климатической нормы», - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.