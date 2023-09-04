Море будет зеленым до конца сентября: Эколог объяснил причины появления камки у берегов Анапы

На пляжах Анапы плавает много камки. Фото: t.me/MoreOz

На побережье Черного моря у берегов Анапы снова зацвела камка. Из-за водорослей вода окрасилась в ядовито-зеленый цвет. Это сильно огорчило отдыхающих, которые приехали на курорт, чтобы покупаться в бархатный сезон в чистейшем море.

«Мы, конечно, в ужасе. Все зеленое. Людей много, водорослей тоже. Очень обидно, что в море невозможно зайти», - поделились в соцсетях приехавшие на курорт отдыхающие.

Резкое появление водорослей на курорте связано со спокойной, теплой погодой, которая царствовала в Анапе больше двух недель.

«В середине августа дул сильный норд-ост и к берегам Анапы подошла холодная вода с глубин. Она отогнала всю воду, которая была насыщенна биогенными веществами. Теперь, спустя две недели, море сново успело нагреться, а часть старой воды вернулось. Поэтому камка и начала цвести вовсю», - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Зеленые водоросли покинут пляжи только после того, как в море пройдет шторм или подует сильный отбойный ветер.

«Для этого необходим сильный северный или северо-восточный ветер. Также, водоросли уйдут, когда вода в море начнет холодать», - сообщил «Комсомолке» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

На данный момент вода в Черном море у берегов Анапы держится в очень комфортных для купания значениях. Температура достигает +27 градусов.

«Обычно, водоросли можно заметить в море аж до конца сентября», - уточнил член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Тем, кто все же ждет, когда море в Анапе станет чуть чище, чтобы поплавать в прозрачной воде, придется ехать на курорт под конец бархатного сезона. К счастью, в этом году он будет продолжительным и по прогнозу синоптиков закончится не раньше первой декады октября.