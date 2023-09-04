Скоро это случится: Синоптики сообщили о резком похолодании на Кубани

На Кубань обрушились ливни и грозы.

На Кубани первые осенние дни начались с дождей. Циклон принес с собой на территорию края долгожданное похолодание, которое наступило благодаря сильным ливням.

Дожди обрушились во многих районах края, но больший удар пришелся на Сочи. На курорте ливни не прекращались все 3 сентября. Уже к обеду в городе коммунальные службы устраняли последствия стихии, которая все еще продолжает бушевать.

Так, 3 сентября, из-за сильного ветра, порывы которого увеличились до 25 метров в секунду, на улице Самшитовой в Хосте упавшее дерево оборвало электропровода и приземлилось на несколько припаркованных машин. В Лазаревском районе два дерева перегородили дорогу по трассе А-147. Из-за этого нельзя было проехать по одной полосе в сторону центра между Лоо и Горным Воздухом и в сторону Вардане в поселке Лоо. Кроме того, в районе Мамайки из-за сильного ветра с дождем дерево упало на провода. В результате этого рухнули сразу два столба.

В Краснодаре сильный ливень обрушился в ночь на 4 сентября. Уже к утру город погряз в многокилометровых пробках. Заторы образовались на выезде из Гидростроя, на Восточно-Кругликовской. В центре ранним утром произошло сразу три аварии. Кроме этого, усугубили ситуацию на дорогах ДТП на Западном обходе, на улицах Российской, Дзержинского, на Ближнем Западном обходе, Восточном обходе, Горячеключевской, Сормовской.

Самые проблемные участки наблюдались на пересечении улицы Красной с Северной и Головатого, Тургеневский мост, Северные мосты. Стоят районы «Авроры», Чистяковской рощи, улица МОПР, Западный обход и Ростовское шоссе. К счастью, в городе непогода прекратила бушевать уже к обеду, но дожди не собираются уходить с территории Краснодарского края.

«На Кубани сейчас неустойчивая погода. До 6 сентября прогнозирует сильный и очень сильный дождь, в сочетании с грозами и ветром до 25 метров в секунду. Над Черным морем могут формироваться смерчи. Такую погоду вызывают проходящие фронтальные разделы», - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом уже во второй половине недели циклон чуть ослабит свое воздействие на погоду в крае.

«По предварительным прогнозам, дожди прекратятся 7 сентября. Но тут самое главное, что температура воздуха будет очень комфортной на протяжении всей недели. С 4 до 7 сентября температура воздуха будет оставаться в пределах 26- 30 градусов тепла. Ночные температуры будут также высокими, в пределах +15 градусов», - уточнил «Комсомольской правда» - Кубань» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Холодать в крае начнет уже 8 сентября. Температура воздуха днем не будет подниматься выше +22-26 градусов. Ночью станет еще прохладнее. В темное время суток столбики термометров будут опускаться до +10 градусов.

«Это не значит, что жара на Кубань больше не вернется. Мы прогнозируем продолжительный бархатный сезон, который продлится как минимум до первой декады октября», - поделился с «Комсомолкой» Роман Вильфанд.

Напомним, что на всей территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Жителей и гостей Кубани просят быть осторожными и в случае чрезвычайных ситуаций звонить по единому номеру телефона 112.

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