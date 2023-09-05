Держала под водой, пока не умерла: В Краснодаре мать утопила свою двухлетнюю дочь в ванной

Повела купаться, но утопила в ванной дочь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наполнила ванную и утопила дочь. Жительницу Краснодара подозревают в убийстве 2-летнего ребенка. Трагедия произошла на улице Тепличной краевого центра. Здесь семья арендовала жилье в одном из жилых комплексов. Днем 5 сентября женщина осталась наедине с ребенком.

«По данным следствия, сегодня днём женщина и ребёнок находились дома одни. В какой-то момент злоумышленница, пользуясь беспомощным состоянием девочки, поместила ее в ванну с водой, где удерживала до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Неизвестно, что именно подтолкнуло женщину к страшному поступку. Но убедившись, что малышка перестала подавать признаки жизни, она вытерла руки об полотенце и набрала номер экстренных службы, которым сообщила, что ее ребенок захлебнулся в ванной.

«По уголовному делу следователем территориального отдела и следователем-криминалистом краевого управления СКР проведен тщательный осмотр места происшествия, назначен полный комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы», - уточнили следователи.

В отношении матери заведено уголовное дело по убойной статье. Она задержана и доставлено к следователю для допроса.

Следователям предстоит изучит условия жизни и воспитания малышки в семье. Провести в отношении подозреваемой психолого-психиатрическую экспертизу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова.

Напомним, что утром 5 сентября стало известно об еще одной детской смерти. Трагедия произошла в станице Новолеушковской Павловского района. Молодые родители травили грызунов в домовладении, однако, не учили что нельзя находиться в помещении, где раскидана отрава от крыс. В итоге, от ядовитых испарений погиб полуторамесячный малыш семьи.