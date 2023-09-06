Мать, утопившая 2-летнюю дочь в ванной, записала сообщение подруге. Стали известны подробности жуткой расправы над ребенком в Краснодаре

В отношении матери заведено уголовное дело по убойной статье.

В Краснодаре на улице Тепличной 35-летняя женщина наполнила ванну и утопила в ней собственную дочь. После того как Ольга Синг поняла, что ее 2-летний ребенок не дышит, вызвала полицию. Она призналась, что собственными руками убила малышку. На улицу Тепличную приехали следователи. Правоохранители опубликовали видео с места трагедии. Мать сидела на кровати, а рядом в одеяло было завернуто тело малышки.

«По данным следствия, днем 5 сентября женщина и ребенок находились дома одни. В какой-то момент злоумышленница, пользуясь беспомощным состоянием девочки, поместила ее в ванну с водой, где удерживала до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», отец девочки из Индии. Сейчас он живет в Московской области, но уже около семи месяцев не жил с Ольгой и дочкой.

«Они находятся в конфликтных отношениях, и он перестал давать деньги на содержание ее и дочери, в связи с чем женщина испытывала материальные трудности», - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Ольга сама не местная жительница Краснодара. Она приехала из Нальчика. А в краевой столице снимала квартиру. В день трагедии, как раз 5 сентября, ей нужно было вместе с ребенком съехать из жилья. Но денег у нее не было.

«Супруг отказал в деньгах для переезда, заставлял искать ее жилье самостоятельно, в результате чего она набрала воду в ванну и утопила дочь, аргументируя тем, что не имеет финансовой возможности содержать дочь и дать ей благополучное будущее», - рассказал в беседе источник в правоохранительных органах.

После того как Ольга утопила свою дочь, она записала сообщение подруге. Там женщина призналась, что убила малышку и сама пыталась свести счеты с жизнью. Но у нее не получилось. Через час она позвонила в службу 112 и во всем призналась.

В отношении матери заведено уголовное дело по убойной статье. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.