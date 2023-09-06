Снимала квартиры посуточно. Мать, утопившая 2-летнюю дочь в ванной в Краснодаре, должна была съехать в день трагедии

Рядом квартиры оказались пустующими Фото: Галина КОПЫЛОВА

Чудовищные события разворачивались 5 сентября в краснодарском ЖК «Акварели». Жилой квартал находится практически на выезде из города. Он состоит из четырех 19-этажек составляющих спальный район. Но при этом тихим это место назвать совсем нельзя. Как говорят местные жители, здесь покупают жилье в основном приезжие и под сдачу для людей с невысоким уровнем дохода, коренных жителей города здесь можно пересчитать по пальцам. Соседи сплетничают, что только забыли ситуацию с женщиной в возрасте, которая упала с 19 этажа, как спустя месяц их шокировали известием о новой трагедии.

Накануне 35-летняя женщина, которую ввиду событий сложно назвать матерью, собственными руками утопила в ванной свою 2-летнюю дочь. Все происходило в одном из домов жилого комплекса. Алиса (имя изменено. – авт.) снимала квартиру на первом этаже. По данным следствия, после убийства она сама сообщила о случившемся в полицию.

«Женщина, пользуясь беспомощным состоянием девочки, поместила ее в ванну с водой, где удерживала до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни. О случившемся подозреваемая самостоятельно сообщила в экстренную службу», - комментировали в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Стало известно, что после – детоубийца пыталась покончить с собой, но не вышло. Об этом женщина сообщила в голосовом сообщении подруге. Но при этом никто из соседей не слышал криков из квартиры.

«Ужас, о чем вы говорите! Я впервые слышу, что такое у нас вообще случилось. Собственную дочь утопить! Ребенок же всегда доверяет матери…», - очевидные и, казалось бы, исчерпывающие детали подмечают соседи.

Плюс ко всему – женщина с дочерью проживала на площадке, где из 14 квартир заселены лишь пять. И смежных соседей конкретно у квартиросъемщиков не было: даже двери покрылись слоем пыли. В день трагедии опрашивали всех, но подробности не разглашали.

«У нас только спросили слышали ли мы крик. Мы сказали, что нет. Действительно, обычный день. И кто там жил, мы не знаем, - постоянно люди меняются, не видели. И что случилось, понятия не имеем», - в приоткрытую дверную щель шепотом пробормотала девушка.

Несчастная любовь

Как выяснилось, отец погибшей девочки, Аджит (имя изменено. – авт), на четыре года младше супруги, он из Индии. Семья несколько лет путешествовала вместе. Но после разлада, Аджит уехал в Подмосковье, а Алиса с дочкой стала скитаться по съемным квартирам. Они жили и в Иркутской области, и в Кабардино-Балкарской Республике, и на Кубани. В Краснодар перебрались 20 августа.

«По словам задержанной, вместе в супругом они не проживают вместе около семи месяцев, находятся в конфликтных отношениях. Сначала он якобы содержал их с дочерью, потом перестал давать деньги, в связи с чем появились финансовые трудности», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры региона.

За две недели женщина успела сменить в Краснодаре несколько квартир: жила у знакомых или брала в аренду посуточно. В ЖК «Акварели» женщина заселилась с дочерью 2 сентября - оплатила проживание на три дня вперед.

«Я из другого города, сдаю удаленно. Квартирантка попросилась заехать лишь на три дня. Оплату перечислила сразу. Никаких подозрений вообще не возникло», - пояснил собственник жилья.

5 сентября Алисе нужно было собрать вещи и съехать. Но для нее крах семьи был точкой невозврата. Именно в этот день она решила больше не скитаться, видела лишь один выход - лишить себя и дочь жизни. У ребенка забрала, на собственную, видимо, не хватило духа. Оставалось – сдаться полиции.

«Женщина через час после содеянного сама позвонила в службу 112. Представители ведомств изучили условия проживания ребенка: у девочки была вся необходимая одежда, но вот продукты питания ограничены, в квартире беспорядок», - пояснил источник в экстренных службах.

Ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала. Алиса на учете психиатра не состоит, но после случившегося ее проверят специалисты. СК завел уголовное дело по убойной статье, ведется расследование.

«Следователи тщательно осмотрят место происшествия. Назначен полный комплекс судебных экспертиз. Главой регионального ведомства даны указания о всестороннем изучении условий жизни и воспитания ребенка в семье, а также с учетом характера преступления и поведения подозреваемой о назначении в отношении нее психолого-психиатрической экспертизы» - сообщили в региональном СУ СК России.

Комментарий психолога

Тяжелая ситуация не освобождает от ответственности – выход есть всегда!

«В данном трагическом случае женщина сообщила, что ее сподвигло отсутствие средств, равнодушие мужа, который ее бросил. Но конечно же, эти причины не отменяют ответственности за это тяжкое преступление. В такой ситуации она могла бы обратиться к помощи родных, знакомых, друзей, устроится на работу, либо в крайнем случае обратиться в социальные службы поддержки, которые забрали бы ребенка и определили в семью. При этом появилась бы возможность найти работу, стать финансово самодостаточной. У нее был бы шанс наладить свою жизнь. Не нужно сдаваться, ищите пути выхода, они есть всегда, нужно просто вовремя обратиться за помощью», - прокомментировала краснодарский психолог Светлана Медведева.

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