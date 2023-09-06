Зараженное опасной инфекцией мясо нашли в магазине на Кубани

На Кубани нашли зараженную африканской чумой свинину. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Уже в третьем районе Кубани у свиней нашли опасный вирус африканской чумы. В этот раз его обнаружили в одном из розничных магазинов Тимашевска.

«В субпродуктах обнаружили генетический материал вируса африканской чумы свиней. По решению владельца магазина эта продукция и вся находившаяся с ними в контакте была уничтожена», - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

После того как все зараженное мясо уничтожили, в магазине провели целый комплекс мер по дезинфекции. На данный момент торговая точка остается закрытой.

«Ранее в Кущевском и Брюховецком районах были выявлены и локализованы вспышки заболевания. Больных животных выявили на свинотоварных фермах «Импульс» хутора Большая Лопатина Кущевского района и бригады 5 АО фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева станицы Новоджерелиевской Брюховецкого района», - уточнили в оперативном штабе Краснодарского края.

К счастью, для человека африканская чума свиней не опасна. Если вы случайно съели зараженное мясо, то заразиться вирусом не получится, потому что инфекция погибает при термической обработке в 70 градусов.

При этом инфекция очень опасна для животных, и при попадании все свинопоголовье погибает. Сейчас вакцины и методов лечения от болезни не существует.

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