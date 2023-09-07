Обстановка на Крымском мосту со стороны Краснодарского края 7 сентября

Почти все лето перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края скапливались пробки. Тогда был разгар отпусков. Семьи с детьми хотели побывать на полуострове. К тому же, туристов манили живописные пейзажи, чистое море и белые пески на пляжах.

А вот с начала сентября дороги уже пустые. Дети пошли в школы, а родители вернулись на работу. Во время бархатного сезона всегда меньше людей, чем летом. На обстановке на дорогах это тоже отобразилось.

Обстановка на Крымском мосту 7 сентября 2023

С самого утра 7 сентября на трассе перед Крымским мостом все свободно. А оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру сообщает, что с обеих сторон путепровода затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

«Мы подъехали к пункту досмотра в 10:45. Очереди не было совсем. Быстро прошли досмотр и в 10:50 были на светофоре. На реверсе горел зеленый свет», - рассказывает о своей поездке туристка из Самарской области Любовь Гирькина.

Ранее сообщалось, что рост интенсивности движения на трассе А-290 нельзя назвать критическим по сравнению с другими подведомственными трассами Управления. Среднесуточная интенсивность за 7 месяцев 2023 года составила 16 647 автомобилей, рост по сравнению с 2022 годом – 16%. Тем не менее, число является значительным, и оно было бы критическим, если бы растущий транспортный поток по-прежнему проходил по центральным улицам города.

Мэр Анапы Василий Швец с начала 2023 года по сентябрь дважды комментировал высокую значимость для города и гостей курорта ввода в эксплуатацию этой дороги.