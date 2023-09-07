На грани жизни и смерти: На Кубани врачи спасают студентку, которую придавила лошадь

Врачи борются за жизнь студентки, упавшей с лошади Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧП случилось утром 7 сентября в Красноармейском районе Кубани. 16-летняя студентка каталась на лошади в станице Старонижестеблиевской. В какой-то момент девушка не удержалась и выпала из седла. А после животное придавило спортсменку.

«Студентка профильного техникума Курганинска около 9:30 во время падения с лошади получила серьезные травмы. Пострадавшую без сознания экстренно доставили в реанимацию Красноармейкой центральной районной больницы. Сейчас врачи борются за жизнь девушки. Она находится в крайне тяжелом состоянии», - пояснили в пресс-службе прокуратуры по Краснодарскому краю.

В настоящее время пострадавшая находится на грани жизни и смерти. Решается вопрос о ее переводе санавиацией в детскую краевую клиническую больницу Краснодара.

Известно, что девушка занимается конным спортом с детства. Сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти пострадавшую.

Тем временем прокуратура организовала проверку после происшествия.

«В ходе проверки будут выяснены причины и условия произошедшего, в том числе дана оценка соблюдения требований правил безопасности», – уточнили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что московский прокурор умер после падения с лошади на отдыхе в Адыгее. Анзор Меретуков находился в тяжелом состоянии под наблюдением врачей на протяжении 20 дней. Но 22 августа он скончался.

Во время отпуска прокурор решил прокатиться на лошади. В какой-то момент он упал и получил серьезную травму головы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За жизнь боролись 20 дней. Московский прокурор умер после падения с лошади на отдыхе в Адыгее

Глава Адыгеи выразил соболезнования в связи со смертью Анзора Меретукова (читать далее)