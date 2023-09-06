Палил по детям. Стали известны подробности стрельбы на пляже под Геленджиком

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Разборки в стиле 90-х устроил на пляже под Геленджиком житель Мурманской области. На глазах у отдыхающих он расстрелял двух мужчин. Очевидцы сообщали о словесной перепалке между участниками потасовки. Эту информации «КП» – Кубань» опроверг пострадавший. Он обратился в редакцию и рассказал полную версию конфликта.

«Не было никакой перепалки. Он просто начал стрелять. Сперва попал в меня, затем – целился в детей», – рассказал «КП» – Кубань» Михаил (имя изменено).

Затем все было, как в фильме. Палящего мужчину заметил другой очевидец. Быстро оценил ситуацию и грудью закрыл детей. Все пули принял на себя. Остановила нападавшего только пустая обойма. Он замешкался - и его скрутили отдыхающие.

«У него отобрали пистолет, положили на землю. Не было никакой драки», – добавляет Михаил.

На пляж мужчина приехал в компании друга. На ногах уже не стоял, но банкет продолжил – на берегу. Мешал крепкие и легкие напитки. Прервала «церемонию» группа детей. На пляж они приехали с родителями.

«Ему, видимо, не понравилось, что они кричали, шумели, плескались. А затем пошел за оружием», – объясняет мужчина.

Извинений Михаил пока не получал, с виновником не виделся. Сейчас он на больничном. О случившемся почти не вспоминает, понимает, что все могло закончиться и хуже.

«Меня спасла цепь на шее. Ее разорвало. А вторая пуля попала в живот. Ее извлекли», – заключил Михаил.

Тем временем в происшествии разбираются полицейские. Организована процессуальная проверка.