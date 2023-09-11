В Краснодарском крае летом отдохнули 9,7 млн человек

На курортах Краснодарского края побывали 9,7 млн туристов Фото из архива КП

В Краснодарском крае подвели итоги летнего сезона 2023. Так, в регионе отдохнули 9,7 млн человек. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Туристы приезжали на курорты юга из всех регионов страны. С однодневными экскурсионными визитами регион посетили 4 млн человек.

В настоящее время отдыхающие продолжают прибывать на отдых в Краснодарский край. Так, гостиницы и отели на черноморском побережье заполнены на 92%. Загрузка в средствах размещения на Азовском море составляет 91%. Отмечается, спрос на отели уровня 4-5 звезд превышает предложение. В регионе их 285. Всего гостям доступны 10,7 тысячи средств размещения на 625 тысяч мест.

Рост турпотока летом 2023 года в Краснодарском крае составил 5%. Гостям предлагают разные активности. Туристы могут выбрать походы, экскурсии, велотуры. Кроме того, отдыхающим доступен винный и гастротуризм.

«Важно, чтобы те, кто побывал у нас впервые, захотел вернуться в любое время года. Поэтому и дальше будем создавать комфортные условия – обустраивать пляжи, открывать новые гостиницы, организовывать интересные программы», – отметил глава региона.

К слову, в этом летнем сезоне Краснодарский край стал самым популярным летним турнаправлением в России. Напомним, доля региона в общем объеме продаж туром по отечественным направлениям превысила 50%.

Чаще всего российские туристы в летний сезон отдыхали в Сочи. На курорт приходится более 50% продаж туров в крае. А у многих федеральных туроператоров доля Сочи в продажах по всем отечественным турнаправлениям составляет от 40% до 60%, сообщили в АТОР.

На втором месте находится Анапа. Доля второго курорта края в продажах туроператоров составила 10–20%. Кроме того, курорт вошел в рейтинг самых растущих по популярности летних турнаправлений.

Всего с начала года Краснодарский край принял 13,4 млн туристов.

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