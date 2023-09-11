Сезон премьер на 91.0 FM: Известные авторы и журналисты Кубани представят свои программы и подкасты на Радио «Комсомольская правда»

Будьте с нами на одной волне

Известные авторы и журналисты Кубани представят свои программы и подкасты на Радио «Комсомольская правда» (91.0 FM). Новый радио сезон стартовал 11 сентября в 11 часов утра с премьерного выпуска новостного шоу «Первая Ласточка». Анастасия Степанова и Алексей Шулепов представили главные новости kp.ru и обсудили темы, о которых все говорят, а также дозвонились пресс-секретарю мэра Павлу Лаврентьеву и спросили, что делает Глава? Каждую неделю «Первая Ласточка» будет объезжать краснодарские микрорайоны и общаться с народом, разбираться в социальных проблемах на месте.

Первая Ласточка

Уже через несколько часов, а именно в пять часов вечера в прямом эфире выйдет новое разговорное ток-шоу «Краеугольник». Журналист Алексей Шулепов смотрит на события Кубани с точки зрения простых обывателей, подводит итоги дня и по-настоящему горячо и важно обсуждает с гостями самые острые темы. Не пропустите!

Краеугольник

Мы понимаем, что разговорное радио сильно там, где есть конфликт, где представлены разные точки зрения, будем обсуждать то, что интересно и важно людям, говорит ведущий разговорного ток-шоу «Краеугольник» Алексей Шулепов.

Такая работа

Среди новых авторов радио КП – профессор, доктор экономических наук Александр Полиди. Уже в ближайший четверг на радио КП стартует авторский проект «Деньги Кубани». В первом подкасте Александр Полиди представит свой экономический прогноз на второе полугодие и разберет главные темы недели под углом экономики. Что происходит с экономикой Кубани? На каком уровне предпринимательская активность? Доходы региона: растут или падают?

Деньги Кубани

Также на неделе в эфир выйдет и новый проект «Смертин FM». Его автор - известный журналист Антон Смертин. Это живой разговор об истории Кубани и современности: исторические параллели, неизвестные факты и интересные гости. Программ для тех, кто любит Кубань и историю. Слушайте на 91.0 FM.

Смертин FM

Когда вопросы задают журналисты радио КП – власть на них отвечает. В новой программе «Пресс-подход» сразу три журналиста КП будут обсуждать с гостем актуальную тему. Вас ждет двойной эфир: радио и соцсети, а также полная вовлеченность слушателей в разговор через звонки и голосовые сообщения. Как и в еженедельной программе «Персона недели». Вопросы задают слушатели и журналист Дмитрий Михеев. Только на 91.0 FM.

Залп Авроры

Новый сезон на радио КП Краснодар! Стартовал! Радио КП – радио про Краснодар. Слушайте новости и подкасты Кубани в эфире и на сайте.

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