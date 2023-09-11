«Реку надо спасать»: Эколог назвал причины массового слива нечистот в Кубань

Новостное шоу Кубани можно услышать по будням в 11 часов утра

На радио «Комсомольская правда Краснодар» стартовало новостное шоу «Первая ласточка». В первом выпуске директор департамента информационной политики Краснодара Павел Лаврентьев рассказал, как проходит рабочий день Евгения Наумова. Утром глава кубанской столицы провёл несколько рабочих совещаний, в том числе под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Кроме того, мэр запланировал встречу с Героем России, участником специальной военной операции.

Ранее подписчики нашего телеграм-канала прислали нам видео, сделанное на ул. Кожевенной. Вода на берегу реки Кубань в этой части города загрязнена. Ведущая новостного шоу отправилась на место и пообщалась с местным жителем.

Краснодарец сделал эмоциональный призыв: «Кубань надо спасать». Мужчина искренне переживает за судьбу реки. Он показал несколько труб, выведенных из многоэтажных домов, с которых в Кубань стекают нечистоты. Запах здесь стоит, мягко говоря, неприятный. Рыба здесь обитает, но употреблять её в пищу мы бы не советовали.

В разговоре краснодарец сравнил два берега – со стороны нашего города и со стороны Республики Адыгея.

- Посмотрите, какая чистота, и посмотрите, что у нас. Весь берег в гадюках. Они заменили ужей. У нас в Кубани кроме американского сома практически ничего нельзя поймать. Просто потому, что эта рыба привыкает ко всяким условиям. Вот это его стихия, - отметил местный житель.

Такая неприятно пахнущая ситуация наблюдается не только на улице Кожевенной, но и на Кубанской набережной. Дело в том, что там тоже есть незаконная врезка коммуникаций.

Вспомнили, что раньше наша река была намного чище. Краснодарец поделился, что каждый год приходит сюда и наводит порядок.

- Один раз волонтеры приходили. Я с ними ходил и бутылки и другой мусор собирал, сжигал. Но это один раз. Ни о чем не говорит, что они почистили. А что человек? Пришёл, выпил, всё раскидал, бросил и ушел. Страшная вещь происходит с Кубанью. Кубань надо спасать, - подчеркнул житель краевого центра.

Мужчина вспомнил о том, где были границы берега реки раньше, в 1980-х годах. Теперь тут, на насыпи, построены многоэтажные дома. Какое-то время назад на набережную приезжала спецтехника и очищала берег. Теперь такие машины не приезжают. Поэтому этот вопрос так и остается открытым.

Эколог Вениамин Голубитченко откликнулся на проблему и прокомментировал ситуацию так:

- Ситуация со сточными водами у нас, не только по краю, но, я думаю, что и по всей стране – примерно одинаковая. Большое количество частных домовладений, гостиниц, мелких предприятий не подключено к канализации. Естественно, у них есть выбор. Либо устанавливать дорогие биосептики, которые очищают воду до приемлемого состояния, пригодного для использования в качестве технической воды, для полива, допустим, клумб. Не идеальная, не питьевая, но приемлемая. А загрязнения откладываются в виде осадка внутри так называемого «танка», - прокомментировал эколог.

Вениамин Голубитченко добавил, что такая установка стоит достаточно дорого. Самая дешевая – больше 100 тысяч рублей. За чистку биосептика тоже придется заплатить немало. Поэтому многие этим пренебрегают: делают незаконные септики, просто выкапывают яму в земле, в лучшем случае обложенную каким-то кирпичом или шлакоблоком.

- В таком случае вода просто дренируется в почву. Если много мыла и жира, то в земле оказываются какие-то другие опасные вещества. Это очень плохо для растений. Еще могут просто сбрасывать нечистоты в ближайшие ливневки, в реки. К сожалению, эта ситуация у нас везде и всюду. С ней как-то не очень сильно борются. Я считаю, что одними призывами дело не сдвинешь. Нужно всё-таки принимать какие-то более жесткие административные меры, - заключил эксперт.

Также в первом выпуске новостного шоу поговорили о проектах нового сезона. Генеральный продюсер радио «КП Краснодар» Дмитрий Михеев рассказал о еженедельной программах «Персона недели», «Пресс-подход», «Смертин FM», «Деньги Кубани», «Залп Авроры», «Всё, что тебя касается». Ведущий Алексей Шулепов открыл секрет, о чем будет говорить в своем разговорном ток-шоу «Краеугольник».

- Радио «КП Краснодар» - это, конечно, прежде всего, программы и подкасты про город. Мы открываем новый громкий и масштабный сезон. «Первая ласточка» - это проект, который выходит в эфир вместе с нашими слушателями, вместе с городом. Спасибо огромное тем, кто пишет и подсказывает новые темы для репортажей. Проект – очень живой, и мы готовы реагировать на все запросы наших слушателей, - рассказал Дмитрий Михеев.

Стоит отметить, что за последнее время у радио «КП Краснодар» наблюдается большой рост среди разговорных станций, где существуют разные точки зрения, обсуждаются провокационные темы. Это всё можно услышать каждый день в 17:00 в разговорном ток-шоу Алексея Шулепова «Краеугольник». В течение часа ведущий и его гости будут говорить о Краснодаре и других городах Кубани. Эксперты в разных областях выйдут с «Краеугольником» на связь и выскажут свое мнение. Приветствуется и обратная связь от слушателей радио «КП Краснодар» и читателей сайта «Комсомольская правда – Кубань».

- Мы подготовили целый ряд журналистских проектов. Один из них называется «Пресс-подход», когда вопросы задают журналисты «КП» одному спикеру. Мы будем спрашивать всё то, что интересует наших слушателей. Еще один автор, известный журналист Антон Смертин – тоже в нашей команде. Он будет делать программу про историю. Это будет такой живой разговор о современной Кубани, с неизвестными фактами. Будет и большое народное ток-шоу, автором которого является Наталья Сазонова. Будем разбирать массовые и проблемные темы. Еще запустим экономический подкаст «Деньги Кубани». Его будет вести профессор и доктор экономических наук Александр Полиди. «Залп Авроры» - в рамках этой программы высказаться сможет каждый, кто находится на ул. Красной, рядом с кинотеатром «Аврора», - отметил Дмитрий Михеев.

Помимо этого, запускается «91 вопрос». Слушатели могут задать экспертам самые разные вопросы. Сведущие специалисты ответят на них, а автор самого интересного получит подарок.

Дмитрий Михеев добавил, что у радио «КП Краснодар» есть флагманская тема «Настоящие люди». Это проект о тех, кто живет с нами в соседних домах, кто безвозмездно помогает другим. «Настоящие люди» - это премия для современных героев Краснодара. Вместе обсудим, каким видим Кубань и Россию.

«Первая ласточка» - это шоу для тех, кто хочет быть в курсе городских событий. Наш принцип: «Новости – прежде всего». Присылайте ваши сообщения на номер в What’s App: +7 (961) 590-70-90. Оставляйте комментарии в телеграм-канале «КП-Кубань. Новости Краснодара и края».