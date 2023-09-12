Мясо подорожает. Что будет со свининой после вспышки африканской чумы на Кубани

Сколько свиней пойдет под нож после вспышки АЧС, пока не подсчитано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани африканская чума косит поголовье свиней. Опасную инфекцию нашли в четырех районах, и, несмотря на все меры, вирус идет все дальше. О первой вспышке стало известно 5 сентября, когда АЧС нашли сразу на двух предприятиях – в Кущевском и Брюховецком районах. Там сразу же ввели меры, которые должны останавливать движение болезни. Но чума не думает останавливаться. Ее обнаружили на свинофермах в Тимашевском и Калининском районах.

Двигаясь с севера, болезнь, опасная для скота, захватывает все новые территории. Ее находят также в субпродуктах, которые уже поступили на прилавки магазинов. Такие случаи зафиксированы в Тимашевске и Краснодаре.

К счастью, африканская чума свиней не вредит человеку. Но она может сильно ограничить употребление этого продукта, ведь все поголовье сразу должно идти под нож.

- В крае более 10 свиноводческих комплексов. При этом на 1 августа 2023 года поголовье свиней по сравнению с показателем 2022 года уменьшилось на 22,7 тыс. голов и составило 675,4 тысячи, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Кубани.

Уже понятно, что эта цифра уменьшится после введения ограничительных мер, а значит, и свинины станет меньше, а это подстегнет рынок. Цены, скорее всего, взлетят в середине осени.

- Забой свиней, естественно, скажется и на ценах. Во-первых, сократится предложение от ферм, где выявили АЧС. Во-вторых, начнутся обходы дворов частников в поисках свиней и их забой даже при отсутствии признаков болезни. Многие частники тайно держат свиней, и для них визиты ветконтроля будут очень неприятными, - считает экономист Роман Иноземцев. - Таким образом, с высокой вероятностью свинина начнет дорожать и на соотношение цены 1,25 к курице выйдет очень нескоро. Хотя здесь я бы отметил, что в целом сейчас начинает раскручиваться инфляционная спираль, и свинина в стране будет дорожать вне зависимости от АЧС.

Фермеры также смотрят на ситуацию без оптимизма.

- Свинина, конечно, не пропадет с прилавков. Но такая ситуация скажется отрицательно и ударит по карману потребителя. Также пострадают мелкие хозяйства, которые держали свиней и для себя, и для продажи. Им сейчас придется уничтожить поголовье, в которое они вложили деньги. А выручки не будет. То же самое касается крупных предприятий, - рассказал «КП»-Кубань» председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Александр Шипулин.

РАЙОНЫ, ГДЕ ВЫЯВИЛИ АЧС

Калининский, Кущевский, Брюховецкий, Тимашевский.

ИНФЕКЦИЮ НАШЛИ В СУБПРОДУКТАХ В МАГАЗИНАХ

Краснодар, Тимашевск.

*данные на 11 сентября 2023 года