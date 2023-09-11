Опасный вирус нашли в мясе. Вспышки заболевания африканской чумой свиней настигли четыре района Кубани

Инфекцию обнаружили в четырех районах Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Вспышки заболевания африканской чумой свиней настигли четыре района Кубани. Одним из последних муниципалитетов, где обнаружили зараженное опасной инфекцией мясо, стал Калининский район. Вирус нашли в свиноводческом комплексе «Делимит» АО «Кубанский бекон».

«На предприятии ввели карантин. Угрожаемой зоной определили 10 км. В зоне наблюдения будет проведен мониторинг ЛПХ на наличие свинопоголовья. Организована работа 6 круглосуточных контрольно-пропускных постов. Все оборудовали дезинфицирующими барьерами», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Отмечается, что в очаге вспышки АЧС работают 14 специалистов госветслужбы региона и четыре единицы техники.

Накануне, 10 сентября, сообщили об опасной инфекции в Кущевском районе. Вирус нашли в свиных субпродуктах на предприятии «ТД Кущевский». Более 154 кг мяса ранее доставили в Краснодар. Теперь зараженную продукцию уничтожат.

В краевом департаменте ветеринарии уточнили, что собственник решил устранить и продукцию, которая находилась в контакте с зараженным мясом. Всего уничтожат почти 78 тонн мяса.

Вспышку африканской чумы свиней ранее зафиксировали в Брюховецком, Кущевском и Тимашевском районах. В двух первых районах вирус нашли на предприятии «Агрокомплекс» и на ферме «Импульс». Очаги вспышки в регионах купировали. А животные пошли на убой из-за опасной инфекции.

А в Тимашевске вирус нашли в мясе, которое оказалось на прилавках одного из розничных магазинов. Владелец торговой точки решил уничтожить продукцию. Сам магазин продезинфицировали.

В настоящее время в крае продолжают круглосуточно работать охранно-карантинные посты. Они оборудованы временными дезинфекционными барьерами. Специалисты досматривают транспорт.

«Нарушений ветеринарного законодательства не выявлено. Приступили к дезинфекции корпусов. Обходы личных подсобных хозяйств завершены», – сказали в краевом оперштабе.

К слову, африканская чума свиней не представляет опасности для человека. Заразиться, съев зараженное вирусом мясо, не получится. Инфекция погибает при термической обработке в 70 градусов. При этом вирус весьма опасен для животных. При возникновении инфекции все поголовье погибает.

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