Зараженное опасной инфекцией мясо обнаружили на предприятии в Кущевском районе

Более 154 кг субпродуктов уничтожили Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Кущевском районе обнаружили зараженное инфекцией мясо. Вирус африканской чумы свиней нашли в субпродуктах на мясоперерабатывающем предприятии «ТД Кущевский». Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Данная продукция поступила на предприятие в Краснодаре, где по решению собственника уничтожили 154,3 кг субпродуктов, в которых выделен генетический материал вируса», – уточнили в региональном оперштабе.

Напомним, ранее вспышку АЧС зафиксировали в Брюховецком, Кущевском и Тимашевском районах. В двух первых муниципалитетах вирус нашли на предприятии «Агрокомплекс» и на территории фермы «Импульс».

«Очаги купировали, провели бескровный убой животных. Ведется их утилизация», – уточнили в оперативном штабе региона.

Сейчас на Кубани продолжают круглосуточно работать охранно-карантинные посты, которые оборудованы временными дезинфекционными барьерами. Специалисты досматривают транспорт.

«Нарушений ветеринарного законодательства не выявлено. Приступили к дезинфекции корпусов. Обходы личных подсобных хозяйств завершены», – добавили в оперштабе.

В Тимашевске зараженное опасной инфекцией мясо оказалось в одном из розничных магазинов. По решению владельца торговой точки продукцию уничтожили. Сам магазин продезинфицировали.

Отмечается, что африканская чума свиней не несет вреда для человека. Съев мясо, в котором обнаружен вирус, заразиться не получится. Инфекция погибает при термической обработке в 70 градусов.

Однако вирус очень опасен для животных. При попадании АЧС все поголовье погибает.

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