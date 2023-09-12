«Это не копоть!»: Летчики объяснили черное пятно на борту экстренно севшего самолета «Сочи-Омск»

Черное пятно заметили на боку самолета

Лайнер, на борту которого находились 170 пассажиров, утром 12 сентября экстренно посадили в поле с пшеницей под Новосибирском. Пилотам удалось совершить мягкую посадку - фюзеляж воздушного судна не разрушен, люди смогли эвакуироваться по трапам самостоятельно.

После ЧП появились фото с экстренно севшим самолетом. На кадрах видно, что лайнер цел, выпушены надувные трапы. Кроме этого, заметно черное пятно на борту, которые все приняли за копоть. Но эксперты опровергли эти преждевременные доводы.

-Следы около полукрыла это не копоть, а разбрызганное из двигателя масло. Скорее всего, оно стало черным из-за грязи – лайнер катился по пыльному полю и запачкался, - пояснил kp.ru эксперт в области авиации Иван.

Фото: uralairlines_official

Другой летчик добавил, что копоть могла бы возникнуть от возгорания, а его не произошло. Все топливо было израсходовано, как говорилось ранее из-за погодных условий, и пожара удалось избежать. Возможно, и неизбежность посадки была, в том числе, была и по этой причине. Точные причины будут озвучены после расследования.

Ранее эксперты рассказали, насколько сложно было посадить самолет в грунт.

- Безусловно, посадить большой самолет на грунт без жертв и даже увечий крайне сложно. Это не взлетно-посадочная полоса, которая гладкая и твердая. Любое поле неровное, колеса могут увязнуть, а если шасси не выпускать совсем, то посадка на брюхо — тоже дело чреватое неприятностями в виде возможного разрушения фюзеляжа самолета, - отметил авиаэксперт Александр.

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