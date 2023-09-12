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12 сентября 2023 8:34

«Это не копоть!»: Летчики объяснили черное пятно на борту экстренно севшего самолета «Сочи-Омск»

Черное пятно на борту самолета, эстренно севшего под Новосибирском, оказалось маслом
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Черное пятно заметили на боку самолета

Черное пятно заметили на боку самолета

Лайнер, на борту которого находились 170 пассажиров, утром 12 сентября экстренно посадили в поле с пшеницей под Новосибирском. Пилотам удалось совершить мягкую посадку - фюзеляж воздушного судна не разрушен, люди смогли эвакуироваться по трапам самостоятельно.

После ЧП появились фото с экстренно севшим самолетом. На кадрах видно, что лайнер цел, выпушены надувные трапы. Кроме этого, заметно черное пятно на борту, которые все приняли за копоть. Но эксперты опровергли эти преждевременные доводы.

-Следы около полукрыла это не копоть, а разбрызганное из двигателя масло. Скорее всего, оно стало черным из-за грязи – лайнер катился по пыльному полю и запачкался, - пояснил kp.ru эксперт в области авиации Иван.

Фото: uralairlines_official

Фото: uralairlines_official

Другой летчик добавил, что копоть могла бы возникнуть от возгорания, а его не произошло. Все топливо было израсходовано, как говорилось ранее из-за погодных условий, и пожара удалось избежать. Возможно, и неизбежность посадки была, в том числе, была и по этой причине. Точные причины будут озвучены после расследования.

Ранее эксперты рассказали, насколько сложно было посадить самолет в грунт.

- Безусловно, посадить большой самолет на грунт без жертв и даже увечий крайне сложно. Это не взлетно-посадочная полоса, которая гладкая и твердая. Любое поле неровное, колеса могут увязнуть, а если шасси не выпускать совсем, то посадка на брюхо — тоже дело чреватое неприятностями в виде возможного разрушения фюзеляжа самолета, - отметил авиаэксперт Александр.

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