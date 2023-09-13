Митрополит Григорий возглавил престольный праздник в войсковом Александро-Невском соборе Краснодара

Фото: mitropoliakuban.ru

12 сентября, в день памяти перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, войсковой Александро-Невский собор города Краснодара отмечал престольный праздник. Божественную литургию по этому случаю возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

На праздничное богослужение собрались свыше 600 кубанских казаков, представители военно-патриотических войсковых клубов, учащиеся казачьих школ и классов. Митрополита Григория встречал Почетный казачий караул. Перед Литургией владыка и атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Александр Власов возложили цветы к памятнику святого князя Александра Невского на храмовой территории.

Фото: mitropoliakuban.ru

За Божественной литургией митрополиту Григорию сослужили настоятель войскового Александро-Невского собора протоиерей Иоанн Гармаш, настоятель Всесвятского храма города Краснодара архимандрит Трифон (Плотников), настоятель храма иконы Божией Матери «Целительница» города Краснодара протоиерей Евгений Хаджипараш, благочинный 13-го Горячеключевского районного округа протоиерей Сергий Брусов, настоятель Свято-Покровского храма станицы Елизаветинской протоиерей Георгий Лабецкий, настоятель храма святого великомученика Димитрия Солунского иерей Николай Симора, клирики войскового Александро-Невского собора. Диаконский чин возглавил диакон Андрей Тесля.

Кубанские казаки почитают святого благоверного князя Александра Невского как своего Небесного покровителя. Войсковой казачий собор в центре Краснодара возрожден в память о разрушенном в 1932-м году безбожной советской властью Александро-Невском соборе, с которым тесно связана история Кубанского казачьего войска. Сейчас история продолжается, в храме за богослужением молились и маленькие казачата, которые приехали на праздник не только из Краснодара, но и из разных станиц.

«Мы сегодня приехали с казачатами нашей школы на престольный праздник, — говорит директор казачьей школы № 7 имени Н.И. Кондратенко станицы Пластуновской Наталия Евгеньевна Светличная. — Мы знаем, что 12 сентября — это день памяти Александра Невского, это покровитель всех воинов, казаков, и мы приехали побыть на службе, помолиться, попросить у Боженьки защиты, милости, благодати. И, конечно же, пожелать всем воинам, кто сейчас исполняет свой воинский долг на Украине, скорейшего возвращения с победой домой. В нашей школе детки тоже посещают храм, батюшки Свято-Вознесенского храма станицы Пластуновской часто бывают в нашей школе, проводят уроки Православия, часы духовности, мы посещаем с удовольствием православные праздники. Утро в нашей казачьей школе начинается с молитвы. И наши дети знают, что казак без веры не казак, что православие – основа всего!»

Фото: mitropoliakuban.ru

Приятно, что на богослужении было очень много казачьей молодежи, для которой девиз «Казак без православной веры – не казак» не просто слова. В свои 16 лет Эрнест Степанян – заместитель начальника штаба казачьего общества «Суворовский редут», награжден медалью «За заслуги перед казачеством» I степени и уже сам старается учить казачьей истории и традициям молодых людей.

«Постоянно приходим на церковные праздники, пытаемся развивать казачью культуру, казачьи традиции, — говорит Эрнест Степанян. — Я на себе ощущаю, что казак веры — не казак, у нас все православные, и в Редуте, и в техникуме «Знание», казаки постоянно ходят в храм, посещаем Александро-Невский собор и другие храмы. Я еще являюсь пономарем в храме Богоявления Господня поселка Пригородный и храма Дмитрия Солунского города Краснодара».

И молодые, и опытные Кубанские казаки вместе со своим атаманом Александром Власовым молились у иконы святого благоверного князя Александра Невского и ковчега с частицей его мощей, установленных в центре храма. Молились в том числе и о своих братьях-казаках, которые сейчас сражаются на передовой в зоне специальной военной операции, продолжая славные традиции предков.

В своей проповеди митрополит Григорий подчеркнул, что святой князь Александр Невский – это пример любви к Богу и своему народу, пример мужества и православной веры.

«Читая его житие, каждый из нас может хорошо убедиться в том, что Бог реально действует в человеке, — сказал владыка Григорий. — Благодаря этим действиям, князь Александр Невский, этот святой угодник Божий, обрел от Бога очень многие дары, и эти дары ощутили его современники. Он именуется мудрым, храбрым, тем, кто спас наше Отечество, русских православных христиан, спас от полного уничтожения наших предков. Прошло уже очень много лет с момента его кончины, но тем не менее мы, русские православные христиане, продолжаем его чтить. И мы так же, как и наши предки, вспоминаем его мудрость и удивляемся, как молодой человек мог в то время сделать правильный выбор. Он защитил Русь. Он все делал для благополучия нашего народа, он понимал ту высокую ответственность, то высокое послушание, которое возложено на него Богом».

По окончании Литургии состоялся праздничный крестный ход вокруг войскового собора под колокольный звон. Молодые казаки из Почетного караула несли чтимую икону святого благоверного князя Александра Невского. Митрополит Григорий щедро окропил всех святой водой.

В храме владыка после молебного пения прочитал молитву ко святому князю Александру Невскому, духовенство и хор провозгласили многолетие.

Владыка вручил Архиерейские грамоты за большой вклад в воспитание молодого поколения председателю Союза казачьей молодежи Кубани Владиславу Кириченко и пресс-секретарю Ксении Стрельцовой.

Настоятель храма протоиерей Иоанн Гармаш от всей души поблагодарил митрополита Григория за совершенную в престольный день Литургию, объединившую в войсковом храме кубанское казачество, чтобы почтить память своего Небесного покровителя, святого благоверного князя Александра Невского.