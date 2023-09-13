Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани 13 сентября составляет два км Фото: Виталий ПАРУБОВ

Высокий курортный сезон завершился. Но туристы все еще спешат насладиться теплыми сентябрьскими деньками. Кто-то мчит на курорты Краснодарского края. Многие выбирают для отдыха Крым. Но перед долгожданным отпуском приходится немного постоять в пробках. В одной - перед мостом на полуостров.

Так, утром 13 сентября со стороны Кубани образовался серьезный дорожный затор. Согласно онлайн-картам, пробка перед Крымским мостом растянулась более чем на два километра.

Обстановка на Крымском мосту 13 сентября 2023

Ранним утром серьезных затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было. Ближе к 11:00 ситуация изменилась. Дорожный затор со стороны Тамани начинается на 139 км трассы А-290 и завершается на 142 км.

Обстановка перед Крымским мостом со стороны Кубани Фото: «Яндекс.Карты»

В настоящее время движение по Крымском мосту временно перекрыли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – сообщили в оперативном канале информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Тем временем со стороны Керчи водителям также приходится постоять в пробке. Дорожный затор перед Крымским мостом растянулся на 1,6 км.

Обстановка перед мостом со стороны Крыма Фото: «Яндекс.Карты»

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, что движение по поврежденной части моста запустят в ближайшие 10 дней. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин после открытия участка трассы М-12.

Специалисты уже смонтировали новый пролет. На участке уложат асфальт, подготовят освещение и установят барьерные ограждения. Точной датой запуска движения называют 15 сентября.