Беглого блогера Даню Милохина могут отправить в армию из Анапы

Даня Милохин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Прилетал ли новый Юра Шатунов - Даня Милохин - в Москву до сих пор знают только несколько человек. В том числе директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Именно ее соцсеть сообщила сначала о прилете беглого блогера в столицу, а когда эту новость растиражировали СМИ, Мизулина сообщила, что Милохин в тот же вечер улетел обратно в Дубай.

Еще недавно несчастный сирота при живых родителях был героем самых популярных шоу, но теперь его страницы в соцсетях пестрят сообщениями хейтеров.

- Отправьте его в армию! - звучат самые безобидные из них.

По слухам, именно это заставило Даню покинуть столицу вновь.

Впрочем, военкомат, действительно, поднял картотеки и нашел в них имя потенциального новобранца.

«Милохин поставлен на учет по месту жительства в год, когда ему исполнилось 17 лет, как и положено по закону, это Военный комиссариат города-курорта Анапа», - сообщили «КП»-Кубань» в военкомате Кубани.

Правда, блогер имеет серьезные проблемы со зрением. Его отец накануне сообщил «КП»-Кубань» эту важную деталь.

- Он ограниченно годен, и зрение Дани явно не улучшилось с годами, - сказал Дмитрий Тюленев.

Он также возмутился травлей приемного сына в интернете.

- Я читаю комментарии и ужасаюсь: ногти красит, волосы...Он же хотел быть популярным, а это законы шоу-бизнеса. У него же были продюсеры, кто в контрактах все это прописывал. Почему парень теперь изгой?! - возмущается Дмитрий. - Дайте ему новые установки, работу, будет все иначе.

А пока Даня постит жизнерадостные картинки своих будней на заграничных курортах. Былая популярность приносила ему хороший доход.