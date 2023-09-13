Голкипер ФК «Краснодар» рассказал о невозможности переспорить Сергея Галицкого

Матвей Сафонов рассказал о спорах с президентом "Краснодара". Фото: fckrasnodar.ru

Защитник футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов принял участие в YouTube-шоу «Коммент.Шоу». Часть беседы ведущих с Матвеем Сафоновым была посвящена президенту клуба Сергею Галицкому.

«Галицкий говорит всегда глубоко. Спорить любит, но с ним тяжело это делать. Против него тяжело отстаивать свою точку зрения. Последний разговор с ним был про пенальти. Мы вспоминали, что, когда я был в академии, Сергей Николаевич пришёл после серии с «Ростовом» в финале Кубка. Он пришёл и сказал, что вратари теперь должны стоять на реакцию. Это нереально? Если по центру стоишь – реально. В академии это делать проще, так как мяч летит не так быстро, но и у вратарей скорости другие», - вспомнил голкипер «быков» Сафонов.

Матвей Сафонов также рассказал о штрафных санкциях, которые следуют за ошибками игроков. Например, когда он не угадал в какой угол ворот залетит мяч, то весь второй тайм боялся, что уволят или тренера, или его самого.

«В академии от пенальти стрессовали больше вратари, чем нападающие», – прокомментировал Сафонов.

Напомним, что в 2023 году футбольному клубу «Краснодар» исполнилось 15 лет. За это время он вырос от Второй лиги до чемпионата России. «Быки» не раз брали бронзовые медали в элитном дивизионе, дважды играли в финале Кубка страны, но к огромному огорчению болельщиков, ни разу не взяли ни одного трофея.

Сейчас костяк «черно-зеленых» составляют выпускники академии. Таким образом исполнилась мечта основателя клуба Сергея Галицкого.