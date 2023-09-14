Актриса Катерина Шпица похвасталась своей подтянутой фигурой на пляже в Сочи

Фото: соцсети

Российская актриса театра и кино похвасталась своей стройной фигурой. Шпица опубликовала новые сексуальные фото в социальных сетях. На кадрах видно, насколько спортивное и ухоженное тело у актрисы: кубики пресса идеально подчеркивает вырез бикини. На одних снимках девушка позирует в лазурном купальнике и демонстрирует пикантные части тела, на других – задорно резвится в волнах Черного моря.

«Мы с мужем единственный раз за это лето вместе в отпуске! Много работаем оба, сложно совпасть в свободных датах, но мы стараемся! И эти 5 дней только вдвоем - уже что-то. И сейчас я очень счастлива порадоваться солнцу и морю вместе с любимым мужчиной. Бархатный сезон в эти дни в Сочи не жаркий, но мы успели урвать чудесный денек. Я искупалась. Вода на адлерском побережье бодрящая: то накатывает очень теплая волна, то вдруг примешивается холодный поток, напоминающий о близкой осени, но большие волны с воздушными барашками- очаровательные и весёлые, как в детстве. И пусть купание, по ощущениям, специфическое, как было не выгулять такой купальник!» – поделилась Катерина Шпица со своими подписчиками.

Фото: соцсети

В роли фотографа на этой пляжной фотосессии выступил муж актрисы – фитнес-тренер Руслан Панов. Свадьбу пара сыграла в феврале 2021 года.

Фото: соцсети

Поклонники не поскупились на комплименты. Подписчики оценили не только яркий купальник, точеную фигуру, красоту актрисы без косметики, но и талант Катерины.

«Ундина в морской пене!», Стройная, красивая девушка и талантливая актриса!», «Очень сексуальный образ», «Красивая», «Вам невероятно идет этот купальник», «Самая красивая актриса в мире», «Совершенство», «Идеальная фигура», «Потрясающая красотка», «Богиня», – восхищаются пользователи соцсетей.

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