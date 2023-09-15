Оперная дива Анна Нетребко поздравила сестру видео с кубанскими песнями

Анна Нетребко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Оперная певица Анна Нетребко, обладательница ценного сопрано, давно не была в России. Вот уже два года многочисленные поклонники на всех континентах не наблюдают ее традиционных и неизменно "острых" репортажей с улиц родного Краснодара.

Зато недавно в соцсетях звезда La Skala, Венской оперы и других знаменитых театров опубликовала экзотическое для многих видео, где в семейном кругу она вместе с сетрой кружит в танце под кубанские песни.

Кадры, очевидно, архивные. Потому что больших праздников в доме Нетребко не было со времен смерти отца Анны - Юрия Николаевича 7 сентября 2021 года.

Тогда же певица оговорилась, что поездки в Краснодар потеряли для нее былой смысл.

- Пусть жизнь твоя будет Праздник в любви, - пожелала сестре Анна Нетребко, выбрав видео, где звучит "Ойся, ты ойся!".

К слову, Анна Нетребко вернулась на сцену Берлинской оперы. С 2022 года ее участие в постановках приостанавливалось после начала СВО. Но руководство театра посчитало, что певица может продолжить выступать, несмотря на то, что не озвучивала своей позиции в связи с политикой России.

Билеты на концерт Нетребко в Берлине раскупили почти сразу.