Почему пока не победить дефицит мест в школах и как министр делает уроки с дочерью. Глава минобра Кубани рассказала о насущном в эфире радио «КП»

Елена Воробьева в студии Дмитрия Михеева

На радио «Комсомольская правда» в Краснодаре стартовал новый сезон. Одной из премьер стала новинка - «Персона недели». Первой в гости в студию Дмитрия Михеева пришла министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Вот, о чем был их диалог.

Елена Воробьева: Добрый день.

Д.М.: А вы помогали дочери с домашним заданием?

Е.В. :Не всегда, так скажем, потому что считаю, что нужно воспитывать в детях самостоятельность. Все-таки родитель больше советник, чем помощник в этом смысле.

Д.М.: Большое спасибо вам, что вы согласились дать интервью радио «Комсомольская правда». Персона недели — это программа, где вопросы задают наши слушатели. Мы заранее опубликовали анонсы, получили десятки вопросов. Все вопросы обязательно передадим министру. Время у нас ограничено, поэтому давайте сначала поговорим об актуальных темах.

Начался новый учебный год. Всем ли первоклашкам Кубани хватило мест в школах? И как министерство решает эту существенную проблему с дефицитом школьных мест?

Е.В.: Конечно, всем первоклассникам хватило мест в школах Краснодарского края. Потому что мы очень много над этим работали. Единственное, что, наверное, до сих пор представляется дефицитом, это, конечно, шаговая доступная школа. Поэтому, к сожалению, пока еще нет возможности в самых крупных муниципалитетах обеспечить такую застройку и школ, и жилых комплексов, чтобы человек вышел из дома и буквально через 300-500 метров привел своего ребенка в рядом стоящую школу. Очень активно над этим работает администрация края. Такие темпы строительства соцобъектов, которые ведутся сейчас, им завидуют регионы. Но дело не в зависти, а дело в том, что это очень серьезное финансовое вливание, очень серьезная управленческая работа целого комплекса структур, начиная со строителей, экономистов, ну, и конечно, отраслевиков. В этом новом учебном году за парты впервые сели 80 000 первоклассников. Это самые наши любознательные, самые наши маленькие ребята. Поэтому очень хочется, чтобы и для их родителей этот важный этап жизни прошел комфортно. Поэтому мы стараемся создать комфортные условия, поддержать семьи и, конечно, мы понимаем, что край огромный большой, все наслышаны о наших тридцати одном первом классе. Потому что школы строятся филиалами, имеют иногда до пяти зданий. Ну и, конечно, мало кто думает о том, что у нас есть и самая маленькая школа на Кубани. Например, школа № 4 Щербинского района, где всего четыре ученика, один класс комплект. А самая, как бы, наверное, важная история, чтобы каждому ребенку было комфортно, в какой бы школе он не учился.

Д.М.: Пожалуйста, напомните, сколько учебных заведений в нашем регионе было построено в этом году, к этому учебному году?

Е.В.: В этом году темпы строительства достаточно большие. Сейчас сдано около девяти школ, и до конца этого финансового года нам обещают еще целую сеть образовательных организаций. Наша задача – синхронизировать процесс во время строительства именно оснащением оборудованием. Очень внимательно наблюдаем и помогаем нашим коллегам в том, что им необходимо, а самое главное для нас – это оборудование, это комплектование педагогами. Вы прекрасно понимаете, что есть дефициты. И, конечно, создание современных образовательных условий для педагогов и для детей.

Д.М.: И строится много школ. А по какому принципу ремонтируются наши учебные заведения? Вот как принимаются решения – ремонтировать в этом году или позже?

Е.В.: На самом деле, сеть образовательных организаций достаточно возрастная. Потому что у нас новостроек все-таки достаточно немного, по сравнению с общей численностью школ всего их в крае 1242. Конечно, первая ответственность муниципалитета – поддержание надлежащего состояния. Потому что муниципалитет является учредителем. Нам очень важно, чтобы, не ожидая проблем, вовремя делались ремонты тех или иных как бы нюансов.

Мы понимаем, что не под силу ряду муниципалитетов, имея большие достаточные сети, организации ремонтировать только за свой счет. Поэтому принята краевая программа, по которой мы софинансируем ряд позиций. Это все, что касается дорогих позиций, то есть кровля, фундамент, пищеблоки. Мы не выделяем средства на ремонты учебных кабинетов. Хотя, очень бы нам хотелось, чтобы все учебные кабинеты в первую очередь были современными. Но позиция края – помогать с дорогостоящим оборудованием, то есть благоустройство, безопасность, то, что требует больших и комплексных вливаний.

В прошлом году Федерация, внимательно посмотрев на ситуацию в стране, приняла еще одну меру поддержки. Есть и федеральный проект по модернизации школьных систем. И как раз комплексный ремонт во всей совокупности по 14 видам направлений работ поддержана, в том числе и Федерацией. Поэтому задача муниципалитета – сложная. С одной стороны, поддерживать все свои учреждения в надлежащем виде. Там где требуется большое софинансирование – входить своевременно в наши краевые программы. Если уже требуются большие суммы, 180-200 млн. У нас есть капитальный ремонт в Анапе. Сейчас ремонтируется несколько школ. В этом году они 1 сентября открылись после таких комплексных ремонтов. И даже пришлось переводить детей в другие школы, потому что школа была почти полностью в стройке, так сказать по ряду направлений. Поэтому, конечно, возможность войти в федеральные проекты – задача муниципального уровня, а мы в этом помогаем.

Д.М.: В краевом центре, здесь у нас в Краснодаре, решается эта проблема со строительством новых школ?

Е.В.: Конечно, но, наверное, за многие годы, она также была не расшита, но очень серьезная была проблема по выделению земельных участков и, конечно, по подготовке проектно-сметной документации. Мы не являемся отраслевиками в этой сфере, но признаем, что такое ПСД-проект, сколько стоит его разработать, и как долго он разрабатывается. Но хочу сказать, что если по краю, по принятой позиции, строятся в основном пристройки на 250, 400, 550 мест, то в Краснодаре это 1100-1550 мест. Честно сказать, пока и этого не хватает, потому что школы быстро наполняются детворой, вводятся жилищные комплексы. Сейчас в стройке – больше 30 учреждений. Мы очень рассчитываем, что как бы через год-два эта проблема будет расшита. Мы должны понимать, что Федерация софинансирует эти проекты, потому что есть демографические волны. Мы понимаем прогноз, что у нас будет демографическая яма, но не в ближайшем времени. Сейчас строим всерьез и надолго, оснащаем для того, чтобы больше 10 лет все наши дети, всех возрастов все-таки постарались обучаться в современных образовательных пространствах.

Д.М.: Этот год объявлен годом наставника. Как вы считаете, сегодня профессия учителя – это престижно? И что на Кубани делается для повышения статуса педагога?

Е.В.: Когда мы говорим, что такое престиж – это все-таки, прежде всего, уважение к отрасли. Не только к отдельному человеку, который, учит ребенка, а к от отрасли в целом. Поэтому я очень рассчитываю, что престиж, как уважение есть. Престиж сопровождается частым сочувствием, потому что все прекрасно понимают, какая-то это сложная и экстремальная работа. Мне понравилось, что был такой внешний независимый опрос, в котором назвали самые стрессовые профессии. Так вот наряду с летчиками была обозначена профессия учителя. Потому что работать с большим или маленьким контингентом ребенка, отвечает за его жизнь в буквальном смысле, а не только за его развитие и образование каждый день — это очень сложная задача. Поэтому профессия престижна. Но очень важно, чтобы мы и вы, как представители прессы, не только говорили о каких-то исключительных ситуациях, о ЧП, которые происходят. Все мы люди. Есть ряд обстоятельств, которые иногда сопутствуют профессии. Есть и выгорание учительства. Мы тоже это понимаем. И все-таки в основном работают очень добросовестные, ответственные и успешные учителя, которые искренне желают, чтобы ребенок, которого они сопровождают большое количество времени в школе, был успешен, был образован, состоялся как человек, вырос гражданином.

Наряду с этим пониманием, которое сейчас произошло, не случайно этот год объявлен Годом педагога наставника, потому что идеологическая воспитательная функция вернулась в школу, потому что образование и воспитание становятся ключевыми.

Д.М.: Эта программа «Персона недели». В студии радио «КП» - министр образования, науки и молодежной политики Елена Викторовна Воробьева. Продолжим через пару минут.

«Персона недели»

Д.М.:Это программа «Персона недели». У нас в студии – Елена Викторовна Воробьева — министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. У нас есть мнение, давайте послушаем.

«Есть мнение»: На мой взгляд, главная беда — это отсутствие уважения к учителю. Когда я вижу в соцсетях, как ученик обращается к педагогу на «ты», мне хочется спросить: «А где воспитание? Где родители?». В наше время учителя еще выматывают всевозможные отчеты, планы и тому подобное. Но с этим, наверное, ничего нельзя поделать. Так это всегда было и будет».

«Ведь статус педагога складывается из его действия. Он заключается в умении учить детей. О тех учителях, которые делают свою работу на высоком уровне, нужно побольше рассказывать СМИ. Вот это, мне кажется, поможет и самим педагогам, и обществу в целом, лучше осознать важность и нужность этой профессии».

«Есть мнение»

Д.М.: Елена Викторовна, по поводу этих мнений, что вы можете сказать? Е.В.: Согласна на все 100%. На самом деле, наверное, в поднятии престижа учительства нельзя решить какую-то одну задачу и таким образом повысить. Да, это действительно многофакторная задача, комплексная. Поэтому и бюрократизация есть, с которой мы, не поверите, уже боремся, потому что она захлестывает все уровни образования, в том числе управленческие.

Конечно, зарплатная часть, потому что можно придумать много мер социальной поддержки, но если зарплата будет достойная, не потребуется так много мер. Ну и, конечно, позиция, что нужно пропагандировать, рассказывать и создавать, и как бы описывать образ реального труженика учителя – это тоже важно. Мы смотрим иногда по нашим телеканалам, не видим такой поддержки, которую бы хотелось для того, чтобы создавать и у ребенка, и у родителя действительно образ добросовестного педагога, наставника, советчика и спутника нашего школьника на многие годы.

Д.М.: Да, кстати, о зарплатах. А как вам удалось убедить губернатора ввести надбавку, которая с этого года полагается каждому учителю?

Е.В.: Наш губернатор – очень вдумчивый человек. Я признательна, что работая в команде администрации, мы все время видим то, что человек думает о тех, кто создает успешное завтра. Вениамин Иванович очень серьезно относится к работе учителя. Но, наверное, не секрет, что он очень трепетно относится к своим учителям, к обычным учителям сельской школы, где он получил образование, еще не мечтая, не думая даже о том, каких успехов в итоге он достигнет как личность, как авторитетная фигура в политике. Когда мы думаем о том, как труден путь учителя, и как нужно его поддерживать все время, возникает очень много предложений. И губернатор думает над ними, выбирает эти предложения, сам выносит и обсуждает. На последней конференции это был прям опрос зала фактически о том, что думают педагоги, с чем бы они согласились. Люди сразу достали калькуляторы в телефоне, быстро считали, что им будет более выгодно. Мнения, конечно, разделились. Нет идеального рецепта. Конечно, есть позиция, что, чем больше мы повышаем зарплату, тем больше становятся уже потребности. Это нормально, это естественно. Вся команда администрации направлена на поддержку учительства, и все понимают, что зарплату нужно повышать. Поэтому беспрецедентная мера в нашем крае – зарплата будет повышаться фактически ежемесячно. То есть в октябре, ноябре, декабре коллеги получат те обещанные суммы, которые необходимо.

Повторяю, у нас действует целый комплекс мер, это ежегодные премии, это и инициативы учителей. Кстати говоря, год назад, когда губернатор встречался с молодыми учителями, спрашивал как им живется, что им необходимо. Было высказано много-много разных позиций, которые мы затем вместе стали реализовывать. Конечно, одна финансовая была – коллеги попросили поддержку к 1 сентября, чтобы они тоже подготовились, на разные нужды потратили свои средства. Губернатор принял решение, что это будет 5000 рублей. Такая практика в крае уже два года. Все учителя к 1 сентября получают 5000 рублей из краевого бюджета. За классное руководство, мы единственные в регионах, поддерживаем, выплачиваем вместе с 5000 рублей федеральными 4000 рублей и так далее.

Хочется поддерживать и тех, кто много вкладывается, успешных педагогов, тех, чей труд реализуется в успехах и достижениях детей. Это все победители наших российских олимпиад. Это огромный труд учителя-наставника, чтобы ребенок затем в числе миллионной армии школьников стал первым в России. 38 дипломов всероссийских призеров и победителей у нас в этом году. Это вроде бы мало, но за этим стоит колоссальный труд. Потому что, скажу честно, легче стать высокобалльником и получить на ЕГЭ 80-98 баллов, заветные 99 или 100, чем стать первым вообще в стране. Здесь очень важна поддержка. Учителя, которые подготовили стобалльников, получают премии по 100 000 рублей. И мы признательны главам муниципалитетов, которые софинансируют этот проект. Получается многократно увеличивается эта сумма. За победителей и призеров Олимпиад по 160 000 рублей выплачиваем, включая премии по всем конкурсным позициям. У нас порядка 12 всяческих конкурсов. Премии победителям утверждает Федерация. Мы утверждаем ежегодно краевые премии по 500 000 и по 350 000 рублей. Стать первым в своей номинации, в своей специфике, своей микроотрасли очень важно. Поэтому максимально поддержим.

Самая большая проблема, наверное, наряду с зарплатой, это жилищные вопросы, которые решает каждая семья, и учительская семья не исключение. Есть тоже беспрецедентная мера — льготная ипотека. За полтора года уже больше 500 учителей её получили. Они улучшили свои жилищные условия, и мы теперь видим, что такая инициатива нашла отклик на федеральном уровне. В 2024 году дано поручение Правительству – продумать порядок одобрения льготной ипотеки для учителей всей страны. Мы думаем, что эти позиции, которые сейчас отрабатываются, позволят учительству не только прийти в профессию, но и остаться. В этом году у нас больше 800 молодых педагогов. Очень хочется пожелать им особой успешности, вдумчивости на своих уроках, состоятся в профессии. Это очень важно для любого специалиста, для педагога, естественно, тоже.

Д.М.: Мне понравилась одна ваша цитата: «События, которые сегодня происходят, только на первый взгляд не влияют на школу. Сейчас наша страна впервые заговорила о большей самостоятельности не только в сфере экономики, но и о суверенной системе». Поясните, пожалуйста.

Е.В.: Мы с вами – уникальная нация. Потому что у нас есть великая классика, у нас есть великое наследие. Мы с вами потомки, на самом деле, очень важных для нас предков. И, конечно, нам хочется, чтобы наши дети не просто с уважением относились к прошлому и воспитывались на образчиках его, но, самое главное, что все традиции, воспитание понимание культуры страны, величия нашей нации легли в основу вообще всего образовательного процесса. Когда мы говорим про суверенность – это меньше оглядок на запад, больше остановки на традиции. Но это не возвращение к прошлому, к основам советской школы, которую в основном все вспоминают с большим удовольствием. Но, на самом деле, это грамотное персональное сочетание опоры на традиции и тех новаций, тех прорывов в экономике, в технологиях, которые нам нужны. Мы с вами изобрели очень многое. Стали первыми в космосе. Это все мы с вами и наши дети должны понимать. Мы великий народ, у нас есть великие традиции. И, если они будут хорошо учиться, у нас есть великое будущее.

Д.М.: Я обратил внимание на ваши аккаунты в социальных сетях, там очень много содержательной информации. Вам хватает времени просматривать критические комментарии, отвечать на них? Или вы намерены регулярно приходить на радио «КП» для живого общения?

Е.В.: Я готова и к живому общению, но, конечно, читаю все, что пишут коллеги. Вижу, что часть информации вызывает живой отклик – это не только поддержка учителей, но и вопросы родителей. Мы готовы к такому взаимодействию с родительским сообществом, потому что все, что мы делаем ради ребенка, мы должны делать вместе, учитель и педагог.

Д.М.: Это программа «Персона недели», в студии радио «КП» министр образования, науки и молодежной политики Елена Викторовна Воробьева. Продолжим через пару минут.

«Персона недели». Эта программа, где вопросы задают и наши слушатели. Спрашивает Лидия Васильевна Трошева: «По каким предметам в регионе не хватает учителей?».

Е.В.: Но естественно, это предметы базовые – математика, русский язык, литература, очень сложные предметы. Не только потому что они с особой отдачей спрашиваются во время государственной итоговой аттестации, а просто потому что это базовые предметы всего учебного цикла. Следом идут учителя физики, как ни странно. Для нас это очень важная опция, потому что физика и математика неразрывны. Плюс физика теперь имеет часть астрономии. Конечно, дефициты есть. Мы их признаем и работаем над их уменьшением. Учителя английского языка и учителя начальной школы тоже. У нас сейчас достаточно большая часть «началки». Из 700 фактически школьников больше 300 детей – это начальные классы.

Д.М.: Где-то читал о том, что есть ряд школ, как правило, это в Москве, где в качестве пилотного проекта уже начинают учить китайский. Но мы далеки от этого проекта?

Е.В.: На самом деле не так далеки, как нам кажется, потому что мы принимаем не только ориентацию страны на восток. Эта тенденция была, сейчас она просто развивается гораздо больше. И если раньше были заинтересованы больше родители, сейчас, как ни странно, и дети. Конечно, это сложный язык, как любой другой. Если раньше в числе двадцати четырех всероссийских олимпиад был испанский, китайский язык, у нас были единичные участники. Теперь их число растет. Ну, и вообще школы сами предлагают такие программы. Самое трудное, это, конечно, преподаватель. Да, пользуется очень большим спросом изучение китайского языка.

Д.М.: Иван, 23 года, спрашивает: «Говорят, что каждое поколение умнее предыдущего. Вы с этим согласны?»

Е.В.: Я не очень с этим согласна. Не потому что умнее, а потому что, в свое время, когда мы изучали «Отцы и дети», прочла одно из достаточно древних изречений и была поражена. Один из историков писал: «Что же будет со следующим поколением? Потому что оно все хуже, хуже и хуже». Вообще это было много веков назад. Всегда был некий скепсис к последующим поколениям. Я считаю, что наши дети не просто умнее. Они быстрее адаптируются, они просто другие. Они уже совсем по-другому разговаривают на языке гаджетов. Это поколение цифровизации. У них по-другому устраивается ситуация. Вы знаете, меня очень развеселил один из фактов, когда в начальной школе классный руководитель спросила родителей: «А как вы думаете, для чего детям нужно хорошо знать свой домашний адрес?» Чтобы вы ответили выдачу ученику?

Д.М.: Чтобы ориентироваться, наверное, как то?

Е.В.: Чтобы не заблудиться. Когда мы учились, у нас было главное – чтобы не заблудиться, если где-то что-то случилось. Современные дети дали три версии. Первая: «Чтобы заказать такси». Вторая: «Чтобы заказать на дом пиццу». И третья: «Чтобы хорошо нашли друзья». Понимаете? То есть уровень адаптации такой. Если это говорит первоклассник это не хорошо и не плохо. Они просто другие, надо их принимать таковыми, какие они есть и стараться вкладываться в образование для того, чтобы они стали успешными и счастливыми.

Д.М.: Людмила Фролова, Северский район, спрашивает: «Помните ли вы свою первую плохую отметку, и за что вы ее получили?»

Е.В.: Честно говоря, не помню. Не особо у меня их было много. Понятно, что все отличники – перфекционисты. В школе я не была отличником, хотя была перфекционистом. Наверное, поэтому были медали. В свое время, когда педагоги очень детально сопровождали, я была вожатая, комсоргом. Все ипостаси прошла, в том числе в общественных организациях. Когда мне предложили пересдать экзамен по физике, я честно сказала: «Нет. Зачем? Я не знаю физику на 5. Пусть будет 4». Поэтому здесь я вообще не вижу кризиса в отметках. Самое трудное – не получить какую-то плохую отметку. И вообще я против незаслуженно полученных пятерок. Честно. Я думаю, что самое трудное для учителя научить на 5. Ведь поставить легко, а вот научить на действительно пятерку – это очень сложно. И когда родители сетуют, устраивают погоню за именно оцениванием, я думаю, что это просто незрело. Это какие-то родительские фобии, может быть, тоже родом из детства. Очень важно, чтобы ребенок научился на ту отметку, по которой его оценивают. И желательно, чтобы это было 4-5. Мы это понимаем.

Д.М.: Вас родители не ругали за плохие отметки? Вообще, как вы относитесь к этому?

Е.В.: Родители не ругали, они помогали. У меня папа был инженер. Я до сих пор помню, когда были дополнительные занятия. Я собиралась в технический вуз. Там была спецгруппа подготовки. И нам задали очень сложную задачу. Папа, кстати говоря, имел медаль к окончанию школы, и мы с ним вместе решали задачу практически до часа ночи. Потом он уже сжалился и сказал: «Ребенок, иди спи, а я еще подумаю». И утром, когда я проснулась, он сказал: «Эврика! Я понял, как ее решать». Понятно, что у меня списала вся группа наша подготовительная. Я до сих пор помню механизм объяснения решения задачи. Он мне не дал готовый ответ, он показал, как ее правильно решить. Это было очень важно.

Родители, быть может, уже немножко подзабыли. Наверное, банальную вещь скажу, но вообще хорошая учеба — это тяжелый труд. Это никогда не было легко. Мы не привыкли к добыванию знаний. Мы привыкли к открытым источникам. «Алиса, доброе утро, расскажи...» Мы привыкли брать информацию, а самое трудное – её искать, добывать и много трудиться.

Д.М.: Еще один вопрос про оценку. Петр Морсен спрашивает: «Как вы считаете, успех в жизни зависит от оценок?»

Е.В.: Думаю, абсолютно нет.

Д.М.: Спасибо большое за все вопросы. И наша финальная рубрика «Заявление для прессы». Это эксклюзивная информация от министра, от Елены Воробьевой только для радио «КП».

«Заявление для прессы».

Е.В.: Я думаю, что все нововведения родители уже изучили. Наверное, в преддверии Дня учителя, вообще в начале учебного года, хочу сделать странное пожелание, хочу попросить всех родителей беречь учителей. Относиться к ним внимательно и слушать их мнение. Всем педагогам – беречь детей. Потому что есть две главные фигуры в образовании – это ребенок, для которого мы работаем, и, конечно, педагог, который должен своим трудом, профессионализмом, иногда всей своей жизнью показывать, рассказывать, учить. Для того, чтобы действительно те, ради кого они пришли в школу, состоялись как люди, стали счастливыми и успешными людьми, и затем, встречаясь на улицах большого либо малого города, искренне говорили «Спасибо, учитель».

Д.М.: У нас есть еще пара минут. Хочу спросить о личном. Как вам удается все успевать? Есть ли у вас своя техника тайм-менеджмента, свой секрет?

Е.В.: Знаете, есть самая простая техника. «Принцип лягушки». Сначала сделай все самое неприятное и трудное, а потом оставь относительно легкое.

Д.М.: Сайты, которые вы просматриваете ежедневно по работе?

Е.В.: Очень много. Мне, конечно, помогает моя пресс служба, но информационный поток — это утром, днем и вечером. Причем есть два параметра. Все что негативно, как мы отрабатываем, как мы регулируем ситуацию. Все что позитивно – эта команда министерства. Потому что я рассылаю всем своим сотрудникам информацию о том, что у нас и как происходит, поучитесь, смотрите. Они, наверное, тоже не очень рады этим моим сообщениям, но уже привыкли. Потому что мы должны все время идти в ногу со временем. Потому что в ногу со временем идут наши дети.

Д.М.: А вообще вы много читаете? Да?

Е.В.: Да.

Д.М.: Ваша любимая книга детства и сейчас?

Е.В.: У меня нет вот так прям ярко выраженной любимой книги. Понимаете, что это провокационный вопрос для филолога, потому что я очень много прочла на самом деле. Но я хочу сказать, что очень много перечитываю и сейчас вообще увлекаюсь литературными мемуарами. Для меня это история. Я очень люблю литературные музеи. Если бываю в командировках, стараюсь найти частное время, чтобы посетить особенно Дом-музей, квартиры. Я очень много и в мире, и стране увидела. И меня всегда поражает, что наши великие – Лев Николаевич Толстой и так далее – наши великие классики они были поистине интеллигентны, и очень скромны в быту. Огромная библиотека на нескольких языках. Простейший быт. И, наверное, отсюда иное понимание мироздания, которое мы тоже должны передать нашим детям.

Д.М.: И последний вопрос — помните моменты из школьной поры, которые сделали вас самым счастливым человеком на свете?

Е.В.: Наверное, я только сейчас осознаю этот период. Могу, на личный вопрос ответить также откровенно. Сейчас я понимаю, что одна из самых больших нешкольных удач, не ученических, было то, что мы с моим мужем одноклассники. Это помогло нам пройти очень многие периоды жизни вместе. И многие годы стать партнерами, друзьями и любимыми людьми. Я очень признательна школе за то, что она не только создала меня как человека профессионала, которая подарила мне уникальную встречу моей жизни.

Д.М.: Спасибо огромное. Сегодня «Персона недели» — это министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Викторовна Воробьева. Мы говорили о строительстве новых школ, о том, как повысить статус учителя и немного о личном. Спасибо, до свидания.

Е.В.: Всего доброго!

ДОСЬЕ «КП»

Елена Викторовна Воробьева с отличием окончила филологический факультет УГУ имени Горького по специальности русский язык и литература. Преподавала в школах Свердловска и Краснодара. В 2002 году получила почетное звание Заслуженный учитель Кубани. С 2018 года занимает должность министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Замужем, воспитывает дочь.