Обстановка на Крымском мосту 19 сентября 2023: движение по путепроводу перекрыто

Движение по Крымском мосту перекрыто Фото: Виталий ПАРУБОВ

Утром 19 сентября перед Крымским мостом скопились пробки. Дорожные заторы образовались и со стороны Краснодарского края, и со стороны Керчи. Водители пока не могут проехать по путепроводу. Движение на мосту временно перекрыли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – сообщили в оперативном канале по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Согласно «Яндекс.Картам», пробка со стороны Кубани составляет 1,3 км. Дорожный затор начинается на 141 км трассы А-290 и тянется до 142 км.

Обстановка перед Крымским мостом со стороны Кубани Фото: «Яндекс.Карты»

Тем временем со стороны Керчи пробка достигла более 4,5 км. Вереница из машин начинается от 163 км трассы А-290 и заканчивается на 159 км.

Обстановка перед Крымским мостом со стороны Керчи Фото: «Яндекс.Карты»

Напомним, левую часть Крымского моста открыли для движения 14 сентября. Дорожное полотно было повреждено во время теракта в ночь на 17 июля. Путепровод атаковали двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате погибли двое взрослых и пострадал ребенок.

Всего специалистам потребовалось на восстановление 59 дней. Работы на поврежденном участке шли круглосуточно. Восстанавливать мост начали в день теракта. Для работ потребовалось 267 тонн металла.

Полностью открыть движение рассчитывают к 1 ноября.

Работа Керченской паромной переправы: обстановка на утро вторника, 19 сентября 2023

Керченская переправа работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет, сообщает РосМорРечФлот.

Напомним, паромы перевозят грузовики, в первую очередь перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Через пролив переправляют и рейсовые автобусы с пассажирами.

За сутки паромы выполнили 11 рейсов. С начала работы переправы 8 октября 2022 года перевезено 346 974 пассажира и 195 475 грузовиков.