На Кубани пообещали бороться с дефицитом бензина

Водители заметили, что на заправках пропал бензин Фото: соцсети

Жители Краснодарского края в последнее время активно жаловались на отсутствие бензина на АЗС. Многие водители заметили, что на заправках пропало топливо 92 и 95 марок. В регионе отметили и дефицит дизеля.

В министерстве ТЭК и ЖКХ региона объяснили сложившуюся ситуацию. Как отметили в ведомстве, дефицит спровоцировали несколько факторов.

«В августе-сентябре были задержки по поставкам топлива по железной дороге, что в дальнейшем приводило к перебоям в поставках на АЗС. В том числе на дефицит топлива сказался массовый отток туристов из-за резкого роста спроса», – сообщили в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ.

Теперь в регионе организуют мониторинг за объемами топлива на АЗС и его стоимостью. Проверки будут проводить во всех городах и районах Кубани еженедельно. Информацию об обстановке на заправках передадут в министерство ТЭК и ЖКХ края.

«Контроль за ситуацией с ценой на топливо осуществляет Федеральная антимонопольная служба по Краснодарскому краю. Необходимые материалы для принятия соответствующих мер министерство уже передало в службу», – уточнили в ведомстве.

Краснодарское управление ФАС РФ проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз. В том числе оценят и составляющие, включенные в конечные цены для потребителей.

«Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю», – уточнили в ведомстве.

При нарушениях служба примет меры антимонопольного реагирования.

К слову, в настоящее время запасов топлива на нефтебазах региона достаточно. Отсутствие бензина на некоторых заправках объяснили тем, что весь суточный объем продан в первой половине дня.

«Затем идет ожидание его дополнительной доставки на конкретную АЗС», – добавили в ведомстве.