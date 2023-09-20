Крупный пожар в Сочи 20 сентября 2023: загорелся резервуар с дизельным топливом

Огонь продолжают тушить

В Сочи утром 20 сентября вспыхнул крупный пожар. Возгорание произошло в Адлерском районе в 5:15 утра. Детали случившегося сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Причины произошедшего выясняются», - написал глава региона в телеграм-канале.

Угрозы распространения огня нет

Известно, что пожар произошел на промышленной территории. Специалисты отмечают, что ситуация контролируемая.

«На место незамедлительно стянуты силы и средства экстренных и оперативных служб. На месте задействовано 15 единиц спецтехники, работают более 60 сотрудников пожарной охраны, ЮРПСО, «Службы Спасения» Сочи, «Сочигоргаза», правоохранительных органов. Эвакуация не проводилась», - добавили в мэрии.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Детали и подробности случившегося выясняются.

Кроме этого, аэропорт Сочи, недалеко от которого произошел пожар, работает в штатном режиме

-Воздушная гавань не прекратила работу, угрозы распространения огня на аэропорт нет, - рассказали в аэропорту Сочи.