Мэр Краснодара Евгений Наумов: Для комфортной жизни у города все есть

Интервью в преддверии 230-летния Краснодара

На этой неделе Краснодар празднует свой 230-й день рождения. Чего не хватает краевой столице? Как будет развиваться общественный транспорт, когда отремонтируют «Аврору» и что появится в городе? Об этом рассказал в интервью «Комсомолке» глава кубанской столицы.

- Для комфортной жизни у нас есть все - история, благоприятное географическое положение и кубанское радушие. Сами видите, сколько людей ежегодно приезжают сюда учиться, работать, вести свой бизнес, да и просто жить. И мы стремимся, чтобы наш город действительно соответствовал статусу развитого мегаполиса. Участвуем во всевозможных федеральных и краевых программах, бюджет города у нас тоже социально ориентированный. Конечно, мы не можем взять и по взмаху волшебной палочки сразу решить проблемы с пробками, беспорядочной застройкой, которая велась годами. Но то, что в наших силах, - исправляем. А чего не хватает краевой столице - наверное, нужно спросить у ее жителей и гостей.

- Когда вы последний раз гуляли по городу?

- Рабочие объезды, конечно, сложно назвать прогулками. Как глава города, я, конечно, смотрю на него другим взглядом, строгим - где что изменить, что отремонтировать, где не хватает школы или другого социального объекта или просто цветов, ведь город должен процветать и в прямом, и в переносном смысле слова.

- Кстати, нашу главную пешеходную улицу Красную когда откроют? Наболевший вопрос, ведь эта улица - одна из визитных карточек города.

- Уже не раз отвечали на этот вопрос, но понимаю, что он до сих волнует наших жителей и гостей. Это вынужденная мера, продиктованная временем. Решение принято на антитеррористической комиссии. Как только нам разрешат ее вернуть для пешеходов - это произойдет.

Интервью в преддверии 230-летния Краснодара

- В Краснодаре появилось новое место для прогулок - улица Чапаева. Если в планах мэрии модернизировать в таком же формате и другие улицы?

- Улице Чапаева вернули статус краснодарского Арбата - этого хотели жители. Особенно коренные краснодарцы, как я, которые помнят тот самый Арбат. Сейчас сделали ставку на молодежь - и новая локация пользуется популярностью. Что касается других улиц - да, задумки есть, работаем в этом направлении.

- В Сети активно обсуждают прогулочную зону в центре Краснодара за отелем «Марриотт». Она создавалась как молодежное пространство. Но пока территория пустует. Будут ли пересматривать ее предназначение и делать, например, в этом месте парковку?

- Парковки там не будет никогда. Сейчас эта территория используется как зона для отдыха. Рассматриваем возможности, как ее использовать в интересах жителей.

- В 2019 году презентовали проект благоустройства самой длинной набережной - от Юбилейного микрорайона до Тургеневского моста. На тот момент главный архитектор города говорила, что проект планируется реализовать за несколько лет. Проект жив или пока он стоит на паузе?

- Проект, конечно, жив. Пешеходные пространства нужно создавать и развивать по всему городу. От идеи мы не отказываемся. Но работы дорогостоящие, сами понимаете. Пока финансирование на них не выделено.

- А что у нас с численностью? Как вы относитесь к данным последней переписи? Согласны с ними?

- Уверен, во всех статистических данных всегда есть погрешности. Можно долго спорить и аргументировать, почему в Краснодаре на самом деле больше жителей, чем посчитали во время последней переписи. Наблюдается высокая динамика миграции жителей разных регионов в столицу Кубани. Самый простой аргумент - численность школьников в городе ежегодно увеличивается в среднем на 10-13 тыс. человек. В Краснодар переезжают целыми семьями. Но мы можем руководствоваться только цифрами, которые дает Росстат. На 1 января этого года у нас зарегистрировано 1 млн 232 тысячи жителей - это официальные данные.

- Вас не преследуют кошмарные сны: где-то что-то прорвало, районы сидят без света, прочие катаклизмы… И вы покрываетесь холодным потом?

- Сны кошмарные не преследуют, а звонки от Единой дежурно-диспетчерской службы - в любое время дня и ночи. Меня всегда держат в курсе всех происшествий, любого масштаба. И мои заместители, руководители профильных ответственных структур - всегда на связи. Главное - при любой нештатной ситуации, даже среди ночи, надо не теряться или чего-то бояться, а выстроить четкий алгоритм решения проблемы. Чтобы максимально быстро помочь жителям.

- Недавно после долгой реконструкции открылся стадион «Динамо», а вы вообще сами как к ЗОЖ относитесь? Каким спортом вы занимаетесь?

- Раньше занимался борьбой. Сейчас мой спорт - это ранние утренние тренировки. Перед работой так заряжаюсь. И вам советую!

Интервью в преддверии 230-летния Краснодара

- Появятся ли в Краснодаре снова когда-нибудь пляжи на реке Кубань и оборудованные места для купания? Что для этого необходимо? Или, может, рассматривается альтернатива - строительство аквапарков?

- Неоднократно об этом говорили, и наша Единая дежурно-диспетчерская служба, спасатели постоянно предупреждают - купание в Кубани запрещено. На территории города нет разрешенных для этого мест. Гидрологические характеристики реки (сильное течение, ямы, водовороты), а также состояние воды по гигиеническим нормативам не соответствует требованиям.

Что касается аквапарков, знаете, есть инвестиционный проект по реконструкции аквапарка на Затоне. Сейчас из-за санкций идет корректировка проектных решений. То оборудование, которое ранее планировалось, сегодня невозможно приобрести. Ведется поиск альтернативных вариантов.

Город, конечно, заинтересован в реализации таких проектов, и если будут инициативы и предложения от бизнеса - мы обязательно их рассмотрим.

-ЖК «Скала» на Северной должен был стать одним из символов нового и современного Краснодара. Но стройка затянулась. Что будет с долгостроем, учитывая, что с 2019 года в историческом центре города запрещено строительство жилья выше 21 метра?

- Разрешение на строительство этого ЖК продлено до конца 2024 года. Застройщик корректирует проект и решает финансовые вопросы. В итоге этажность будет снижена.

- История с реставрацией Дома купца Лихацкого тянется уже несколько лет. На каком этапе возникли проблемы? И когда все же приступят к обновлению объекта культурного наследия? Еще интересно - будут ли проводить благоустройство на прилегающей территории, какие работы запланированы?

- Сейчас идет разработка проекта реставрации Дома купца Лихацкого. Сложности в том, что это объект культурного наследия, и разработать проект довольно дорого и сложно, для этого нужна специализированная организация. Завершить проект планируют до конца года. Также параллельно идет оформление земельно-правовой документации в границах исторического квартала. Конечно, благоустраивать это место нужно комплексно, тогда в этом есть смысл.

- Дом купца входит в исторический квартал, который планировали сделать культурным кластером. С какими еще объектами в этом месте возникли трудности?

- На историческом квартале есть еще несколько зданий, которые планируется реконструировать - Дом Пятковой, Дом Фришкулиди, Дом профессора Данилюка. По ним проекты уже готовы, получено положительное заключение госэкспертизы. Нужны финансовые средства, чтобы приступить к работам.

- В городе всерьез взялись за развитие трамвая. Когда пустят вагоны на Западный Обход?

- Сейчас практически завершен первый этап Западной концессии. Выезжал на место, смотрел, что сделано в настоящий момент. Осталось завершить благоустройство прилегающей территории, установить четыре современных остановочных павильона.

Второй этап - это строительство трамвайной линии от Западного трамвайного депо по улицам Красных Партизан и Западный Обход до ЖК «Немецкая Деревня». Ввод в эксплуатацию новой трамвайной линии планируется в конце 2024 года.

- Есть ли перспектива у Восточно-Кругликовского микрорайона дождаться трамвая? Или пока они будут довольствоваться троллейбусами на автономном ходу, которые планируют пустить осенью?

- Уже утвержден проект второй концессии по строительству трамвайных веток и депо в восточной части Краснодара. От слов не отказываемся. Прорабатываем варианты воплощения планов в жизнь.

Какие перспективы у другого общественного транспорта? В частности, маршруток? Есть ли сроки по переводу перевозчиков на регулируемые тарифы? Будут ли дальше поднимать стоимость проезда в общественном транспорте?

- Конечно, есть. За брутто-контрактами - будущее. Но чтобы одновременно это сделать со всеми перевозчиками, требуются огромные, не побоюсь этого слова, финансовые ресурсы. Более 78 млрд рублей! Сейчас прорабатываем с краем вопросы софинансирования.

Переход на брутто-контракты как раз и позволит сдерживать рост тарифов, выпускать на маршруты новые, комфортабельные транспортные средства - низкопольные и с кондиционерами, контролировать перевозчиков в плане соблюдения графиков и т.д.

Сейчас уже шесть маршрутов работают в городе по такой системе, и пока мы получаем только положительные отзывы. Будем двигаться в этом направлении.

- Пятью годами ранее активно шли разговоры про развитие наземного метро и строительство канатного метро. Что сейчас, актуальны ли проекты?

- Сейчас мы делаем ставку на развитие городской электрички - этот проект прорабатывает РЖД и строительство новых трамвайных линий в рамках концессионных соглашений. За этим - будущее.

- Когда начнут ремонтировать Тургеневский мост? Ранее обсуждалось, что к обновлению приступят после открытия нового Яблоновского, но пока никакие работы не проводятся.

- Планы по полноценному ремонту у нас есть. Это въезд в город, один из самых загруженных путепроводов. Проект ремонта готов, ждем доведения средств. Сразу хочу развеять слухи о его полном закрытии - перекрывать мост на время ремонта мы полностью не планируем. Будет достаточно ограничивать движение транспорта по двум полосам поочередно.

Интервью в преддверии 230-летния Краснодара

- Восточный коридор в Краснодаре должен разгрузить от пробок часть города. Прошел ли четвертый этап проекта госэкспертизу? Когда приступят к строительству сети развязок?

- Это серьезный и важный для города объект, который мы проектируем вместе с краем. Он разбит на восемь этапов, за четыре отвечаем мы, за четыре - министерство транспорта и дорожного хозяйства края.

Три наших объекта запроектированы и прошли госэкспертизу, проект по строительству транспортной развязки, которая соединит ул. Тихорецкую с ул. Володарского, - сейчас в экспертизе. Планируем получить ее до конца года.

Далее предстоит оформление земли и поиск финансов. Это дорогостоящие мероприятия.

КСТАТИ

Когда появится Новый Краснодар?

- В северо-восточной части Краснодара планировалось построить Новый Краснодар численностью до 200 тысяч жителей. На какой стадии сейчас находится этот проект или большая стройка пока заморожена»?

- Сейчас идет важная работа - разработка необходимых документов. Без этого не может быть никакого проекта и никакого движения вперед. Подготовлена архитектурно-градостроительная концепция. В долгосрочной перспективе эта территория, безусловно, будет развиваться.

- В этой же зоне перспективного развития планировалось построить современный медицинский кластер. Реализация этого проекта в силе?

- Этим проектом занимается краевая власть. Приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края утверждена документация по планировке территории для размещения медицинского крастера.

КОНКРЕТНО

«Аврора» будет!

- Один из важных объектов для города - кинотеатр «Аврора». Его закрыли на реконструкцию в 2015 году. В начале года вы говорили, что проект будет заменен на более простой. Срок его подготовки 9-10 месяцев. Есть ли уже понимание, какой будет новая «Аврора»?

- «Аврора» получит вторую жизнь, я в этом уверен. Я тоже этого жду вместе со всеми краснодарцами. Просто нужно еще немного времени и терпения.

Сейчас инвестор проводит противоаварийные и подготовительные работы и приступает к проектированию.

В настоящее время проект реконструкции кинотеатра упростили, из него исключена вся подземная часть, где предполагалось сделать развлекательные заведения и галерею. Само здание кинотеатра планируется восстановить в прежнем виде, в каком оно было до начала реконструкции.