Сбежавший за границу Даня Милохин, которого в Анапе ищет военкомат, нашел семье юристов

Сейчас Даня находится за границей Фото: Даниил ОПАРИН

Как любить Родину и семью, знает Дмитрий Тюленев. Этим темам посвящены соцсети приемного отца Дани Милохина. Посты о самопознании и развитии мужчина чередует со старыми видео – с сыном. На кадрах они отдыхают на Мальдивах. Туда Даня возил приемную семью в 2021 году.

Сейчас Милохин вновь за границей. В России его ищет военкомат – он состоит на учете в Анапе с 2017 года. Хотя отец утверждает, что служить Даня просто не может – из-за проблем со зрением. На днях семью навестили сразу трое участковых. Искали Даню, чтобы вручить повестку.

А на днях на семью подала иск мэрия Анапы. Заявила, что дом Тюленевых построен с нарушениями, как и магазин, который держит семья.

«Причина - несоблюдение отступов от межи, хотя до этого их это не волновало. У меня дома стоят на кадастровом учете и вообще дом стоит уже 73 года. Есть акты проверки участка 2019 года, где указано, что нарушений нет», – рассказывает «КП» – Кубань» Дмитрий.

Позиция у мэрии четкая – ошибок нет. Проверено комиссией. Она же выявила нецелевое использование земельного участника, нарушение норм отступа у двух хозпостроек, в том числе магазина.

«Собственник самовольно занял территорию общего пользования площадью 71 кв. м. Он предназначался для личного подсобного хозяйства, но не объекта коммерческой деятельности, - добавили в пресс-службе.

И мэрия пошла в суд. Заседание назначено на 25 сентября. Требования простые – снос самовольных построек и освобождение территорий общего пользования.

Помочь Дмитрию вызвались юристы - они консультировали мужчину и готовили документы – для суда.

«Конечно, я буду приводить все в соответствии с законом. Но снос жилых помещений, стоящих на кадастровом учете, – это нонсенс. Это означает, что право собственности могут аннулировать любому человеку: снести [дом], выгнать на улицу после анонимной жалобы», – добавляет Дмитрий.

Другого жилья у семьи нет. Не знает мужчина, и как сдвинуть дом на три метра.

«Это снести и заново построить. Нереальные суммы, еще и ежедневная неустойка, если за месяц не исполним решение суда, – 30 тысяч рублей. Еще и на имущество наложат запрет на продажу», – объясняет мужчина.

Круглые сутки мужчина общается с юристами и думает, что делать. На связи он и с Даней - сын нашел родным юристов.

«Но он не может приехать из-за травли. Есть ли обида на него? Конечно, нет. Мы все преодолеем. Справимся со всеми трудностями. Мы – семья. Я верю: справедливость восторжествует», - заключает Дмитрий.

Теперь разбираться в истории будет суд. Первое заседание пройдет уже в понедельник, 25 сентября.