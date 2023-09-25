«Русский железный человек и чудо-женщина рядом»: Поклонники восхитились силой духа Романа Костомарова после пробежки на протезах в Сочи

Роман Костомаров с женой прогулялись в Сочи Фото: Архив "КП"

В соцсетях Костомарова появилось новое видео, где спортсмен снова показал себя в отличной физической форме. На кадрах видеоролика Роман прогуливается по набережной со своей женой - Оксаной Домниной.

Счастливые супруги неспешно идут в обнимку вдоль Черного моря, Роман и Оксана сморят на воду, затем друг на друга. Пара целуется и взявшись за руки бежит вперед, а на фоне играет отрывок из песни российского исполнителя Мачете под названием «Мистика», в котором звучат строчки: «Мы зажигаем огонь в этой слепой темноте, и с нами идут только те, кто уверен, что выше всего любовь».

Видео пробежки Костомаров опубликовал в соцсетях. Судя по кадрам, создается впечатление, что протезы совершенно не мешают фигуристу. Он с легкостью бежит на них, нет ни намека на хромоту или потерю баланса.

Такое видео не могло остаться незамеченным у поклонников Романа. Под роликом тут же стали появляться восторженные комментарии: «Молодец», «Так держать», «Вы не представляете, как вы вдохновляете», «Вы большой молодец! Переживали и молились за Вас всей семьей!», «Здоровья, терпения, сил! Мы вас любим».

Порция похвалы досталась и супруге Костомарова. «Оксана - лучшая муза!», «Наш русский железный человек и чудо-женщина рядом», «Такая жена - пример для остальных!», - стали писать подписчики.

У пары есть двое детей – 12-летняя Настя и 7-летний Илья. Настя отлично держится на льду, но родители решили не отдавать ее в фигурное катание. Зато девочка профессионально занимается теннисом. Илья с пяти лет учится кататься на коньках.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию из-за двухсторонней пневмонии. Затем у него начался сепсис. Роману пришлось пережить несколько операций по ампутации конечностей.

Напомним, ранее Костомаров поиграл в футбол на протезах в Сочи.