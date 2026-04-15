Настрой на полноценный сезон: Роспотребнадзор открыл три песчаных пляжа в Анапе после ЧС с мазутом

Спустя почти полтора года после ЧС, Анапа активно восстанавливает свои пляжи. К восьми уже открытым галечным территориям добавились три песчаных. Роспотребнадзор подтвердил их полную безопасность для отдыхающих.

Накануне глава города-курорта Светлана Маслова объявила, что положительное экспертное заключение Роспотребнадзора получил пляж детского курорта «Вита».

«Пляж вошел в число тестовых участков по отсыпке дополнительного слоя песка. По такому же принципу будут отсыпаны и другие пляжи на 12-километровой прибрежной территории», - отмечала Светлана Маслова.

Сегодня, 15 апреля, положительное заключение Роспотребнадзора получил и пляж курорта Мираклеон.

«Документ выдан по итогам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной в апреле 2026 года. Исследования подтвердили соответствие пляжа всем действующим требованиям, включая состояние песчаного покрытия и санитарное содержание территории», — сообщили в пресс-службе курорта.

В сети отелей отметили, что с момента появления новостей о возможности открытия пляжей в Анапе спрос на бронирования начал расти. А теперь пляжи уже точно готовы к приему гостей.

Кроме этого, также получил официальное экспертное разрешение на использование пляжной территории и санитарно-эпидемиологическое заключение детский спортивный оздоровительный комплекс «Жемчужина России».

«Это значит, что подготовка к сезону идет в полном соответствии со всеми требованиями, а условия для отдыха и оздоровления детей полностью безопасны и соответствуют установленным стандартам», - отметили в детском санаторно-оздоровительном комплексе.

Напомним, что ранее из опасной зоны были исключены восемь галечных пляжей, также получивших подтверждение Роспотребнадзора о соответствии проб грунта и воды санитарным нормам. Таким образом, к началу сезона Анапа постепенно восстанавливает свою прибрежную зону, и курорт настроен на полноценный сезон-2026.