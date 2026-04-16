Весна берет свое: Столбики термометров на Кубани поднимутся выше +20

В Краснодарский край пришло весеннее тепло Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Краснодарском крае переходит в режим активного прогрева. Территория региона окажется под полным контролем антициклона, а столбики термомтров преодалетют отметку в +20 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня территория Кубани окажется под влиянием антициклона. При переменной облачности дождей в регионе не ожидается, стихнет ветер, что поможет солнечным лучам активнее прогревать воздушные массы», - написал утром 16 апреля Леус.

Прогноз погоды в Краснодарском крае на ближайшие дни

16 апреля столбики термометров поднимутся до отметок +19…+21 градусов. Ожидается слабый восточный ветер со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление начнет плавно снижаться, но останется выше нормы – около 763 мм ртутного столба.

В пятницу, 17 апреля, потепление продолжится. Несмотря на прохладную ночь днем воздух местами прогреется до +22°С. Осадков по-прежнему не ожидается.

Синоптик характеризует текущую ситуацию как «штурм 20-градусных отметок». Так что жители и гости региона могут рассчитывать на идеальную весеннюю погоду, подходящую для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в ночные и утренние часы сохранятся заморозки. Местами температуры будут опускаться до -4°С. В связи с этим штормовое предупреждение продлили до 17 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зима неожиданно вернулась: Сугробы града образовались в Сочи в середине апреля

На Кубань идет резкое потепление: Когда столбики термометров взметнутся до +22 градусов