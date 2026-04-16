Гибель ребенка и режим ЧС: Последствия массированного налета БПЛА на Краснодарский край устраняют на побережье

Минувшая ночь стала трагической для Краснодарского края. Массированный налет беспилотных летательных аппаратов на прибрежные города региона привел к жертвам среди мирного населения и серьезным разрушениям инфраструктуры. Самый тяжелый удар пришелся на Туапсе, где под обломками погибли люди, в том числе ребенок.

После разбора завалов и проведения экспертиз стало известно, что жертвами налета стали два человека. Одной из погибших оказалась 14-летняя девочка, личность второй жертвы — взрослой женщины — устанавливается специалистами.

«Общее число пострадавших в Туапсинском районе выросло до семи человек. За медицинской помощью обратились три женщины, мужчина и ребенок», - сообщили в оперштабе Кубани.

Большинству помощь оказали на месте, одну из пострадавших пришлось госпитализировать — врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Масштаб разрушений в городе заставил власти ввести режим ЧС: повреждены три десятка домов, две школы и музыкальное учреждение. С раннего утра специальные комиссии проводят обход дворов для оценки нанесенного ущерба.

Неспокойно было и в других точках Черноморского побережья.

В Сочи основной удар пришелся на жилой сектор. В Лазаревском и Центральном районах города обломки дронов выбили стекла в многоэтажке и частных домах. Под прицелом оказался и детский сад в Дагомысе — там взрывной волной повредило оконные блоки и ограждение. Территорию дошкольного учреждения оцепили, а детей временно распределили по другим корпусам.

В Новороссийске целью атаки стало гражданское судно, стоявшее в порту. После падения обломков на борту начался пожар, который удалось оперативно потушить. Тем не менее, без пострадавших не обошлось и здесь: один человек с травмами доставлен в городскую больницу. Сейчас на всем побережье продолжаются восстановительные работы.