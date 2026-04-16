Анапа готовится принять до 3 млн гостей: После открытия пляжей увеличился поток туристов

Пляжи Анапы поднимают новым песком на полметра

Анапа продолжает активную фазу подготовки к лету 2026 года. После масштабных восстановительных работ, вызванных последствиями ЧС с разливом нефтепродуктов, береговая линия возвращается в строй. К восьми галечным пляжам на этой неделе добавились три песчаных: экспертные заключения Роспотребнадзора получили территории курорта Miracleon, комплекса «Жемчужина России» и детского лагеря «Вита».

Глава города Светлана Маслова отметила, что открытие этих территорий — результат сложной технической работы, пляжи буквально создавали заново. Берег после разлива мазута восстанавливают новым песком, который поднимают на полметра. Проверки подтвердили: грунт и вода соответствуют всем нормам.

И даже несмотря на то, что территории курортных комплексов закрытые и на них могут отдыхать только их гости, вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян в разговоре с «КП»-Кубань» отметил, что туристы мыслят масштабнее. Он высказал мнение, что точечные новости об открытии того или иного пляжа — лишь формальность для людей.

- Никто из туристов не считает количество пляжей. Все прекрасно понимают, что к июню будет открыто 100% территорий: от Утриша до Веселовки. Заключения Роспотребнадзора - формальность. Туристы активно бронируют отдых в Анапе уже с января, - поясняет эксперт.

По словам Мкртчяна, Анапа в этом году готовится к рекордному рывку - в этом сезоне планка поднята до 3 миллионов.

Только вот за возвращение к любимым песчаным дюнам придется раскошелиться. Те, кто не успел забронировать отели зимой, могут столкнуться со скачком цен, уверены туроператоры.

- Самые сладкие цены были в январе и феврале. Тогда мы видели гигантский рост бронирований. Сейчас такого спроса нет. Одно дело бронировать номер по системе «все включено» за 14 тысяч рублей, а другое – за 20, сейчас стоимость подняли. И еще не предел – хорошие варианты подорожают, скорее всего, до 22 тысяч за сутки, — прогнозирует вице-президент АТА.

Небывалый рост интереса к курорту еще до официального открытия всех пляжей подтвердил и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Он отметил, что рекордов по турпотоку не будет, но показатели все равно будут достойными.

- Массовое открытие пляжей Анапы запланировано на 1 июня, пока доступны лишь участки закрытых ведомственных территорий и крупных курортов, куда могут попасть только их постояльцы. Важно понимать, что этот темп сложился еще в январе - до всяких «пляжных заявлений» спрос вырос на 30–40%. А после официального открытия всех территорий может вырасти до 70-80%. Сейчас Анапа — самый бюджетный курорт (на 15% дешевле соседей), но с официальным открытием берега цены взлетят. Вопрос открытия решен на 99%. В этом году по турпотоку мы ожидаем «золотую середину». Не дотянемся до рекордных показателей удачного 2024 года, когда Анапа приняла 5,5 миллиона человек, но точно не повторим провал 2025-го. По нашим прогнозам, курорт примет порядка 3–3,5 миллиона гостей, - сказал Ромашкин.

К началу сезона Анапа постепенно восстанавливает свою прибрежную зону, работы продолжаются, и курорт настроен на полноценный сезон-2026.