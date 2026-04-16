Дождь, гроза и град ожидаются на Кубани: Холодный фронт испортит погоду

Стоило прекрасной весенней погоде лишь заглянуть на Кубань, как синоптики тут же расстроили прогнозами. Уже в грядущие выходные в регионе снова зарядят дожди, а показатели на термометрах резко упадут. Спокойное и теплое начало субботы сменится непогодой под влиянием холодного фронта, рассказала «КП»-Кубань» заместитель начальника Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

Затишье перед бурей

В субботу, 18 апреля, первая половина дня будет очень приятной и по-весеннему теплой. Ожидается переменная облачность, без ветра. Ночные температуры составят +5…+10 градусов, заморозки могут остаться лишь на юго-востоке края (в частности, в Мостовском районе). Днем воздух прогреется до +17…+22°С.

«Перелом наступит во второй половине дня. Со стороны Черноморского побережья начнут заходить фронтальные разделы, и к вечеру в большинстве районов края начнутся дожди, местами сильные», – прокомментировала синоптик.

Температуры рухнут на 6-8 градусов

В воскресенье, 19 апреля, погода испортится окончательно. Прохождение холодного фронта принесет с собой комплекс неблагоприятных метеоусловий: продолжительные дожди, в отдельных районах – с грозой и градом. Кроме того, ветер усилится до 9-14 метров в секунду, а местами до 20.

Что же касается температуры, то дневные показатели резко упадут до +11…+16°С. При этом ночь будет очень теплой – +8…+13 градусов по краю. Это связано с плотной облачностью, которая будет удерживать тепло у поверхности земли.

Что принесет начало новой недели

В начале новой недели влияние циклона начнет ослабевать. В понедельник, 20 апреля, осадки сохранятся преимущественно на Черноморском побережье.

«В целом в южной половине края в отдельных пунктах могут быть слабые дожди, уже потише, чем на выходных», – говорит Попова.

Ветер стихнет, но прохлада останется. Днем на территории Кубани прогнозируют от 11 до 16 градусов тепла.

