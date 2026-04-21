Вынес из горящего дома без сознания. На Кубани полицейский спас пенсионера из пожара

Майор полиции Евгений Мороз вошел в горящий дом, чтобы спасти пенсионера Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по ЮФО

75-летний мужчина приехал в Крымск в гости. Но поездка едва не закончилась его гибелью. Причиной стал пожар, который произошел в жилом доме.

К замначальника линейного отдела полиции на станции Крымская Новороссийского линейного МВД России на транспорте Евгению Морозу обратился взволнованный мужчина. От него майор полиции узнал, что рядом горит дом. В жилом помещении находится человек, которому требуется помощь.

Полицейский, увидев горящий дом и дым, поручил дежурной части вызвать пожарный расчет и скорую помощь. Но дожидаться экстренных служб майор не стал. Евгений Мороз решил сделать все возможное, чтобы как можно скорее спасти человека. Поэтому сам побежал в горящий дом. Помещение на тот момент уже было сильно задымлено.

Перед тем, как войти в горящее здание, полицейский смочил водой быстро найденное полотенце. Мокрой тканью он прикрыл лицо, чтобы защитить органы дыхания. Несмотря на плохую видимость из-за сильного дыма и опасность, полицейский все же нашел человека. Пенсионер лежал в одной из комнат уже без сознания. Евгений Мороз быстро вытащил дедушку на улицу и передал как раз подоспевшей к месту пожара скорой помощи.

Пострадавшего пенсионера доставили в Крымскую центральную районную больницу. Врачи обнаружили у него серьезные травмы. Сейчас пострадавший находится на лечении. А его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Благодаря самоотверженным, грамотным и оперативным действиям майора полиции Евгения Мороза была спасена человеческая жизнь, а также предотвращено полное уничтожение имущества», – сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.

Тем временем причины пожара в доме устанавливаются.

