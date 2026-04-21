Вор в законе держал в страхе район и занимался вымогательством: Криминального авторитета ждет суд

Дело о вымогательстве и высшем положении в криминале передано в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Криминальный авторитет из Темрюка предстанет перед судом по обвинению в лидерстве ОПГ и вымогательствах. Расследование уголовного дела в отношении 28-летнего вора в законе и его 46-летнего подельника завершил Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и двух эпизодах вымогательства (пп. «а,г» ч. 2 ст. 163 УК РФ)», - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, с апреля 2023 года 27-летний на момент начала преступной деятельности мужчина обладал статусом так называемого «положенца» в криминальной среде. Он имел безоговорочный авторитет, распространял свое влияние на весь Темрюкский район, придерживался и пропагандировал преступные традиции, а также отдавал распоряжения лицам с более низким криминальным статусом.

Установлено, что в январе 2025 года к «положенцу» обратилась местная жительница с просьбой за денежное вознаграждение помочь отобрать иномарку у ее мужа, с которым у нее возник конфликт из-за автомобиля. Криминальный авторитет согласился и привлек к делу своего знакомого, также разделяющего преступную идеологию. 23 января 2025 года сообщники встретились с мужем женщины в кафе. Угрожая ему физической расправой и уничтожением имущества, они потребовали передать автомобиль стоимостью 710 тысяч рублей либо соответствующую сумму его супруге.

Весной того же года обвиняемые совершили еще одно вымогательство, потребовав у другого жителя Темрюкского района не менее 300 тысяч рублей, угрожая насилием в случае отказа.

Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники краевых УФСБ, ГУ МВД и ГУФСИН. Оба фигуранта были задержаны следователем СКР при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии. В ходе обысков по месту их жительства изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела. По ходатайству следствия обвиняемые заключены под стражу.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

