Дешевое масло и дорогие телевизоры: как изменились цены в Краснодарском крае

Темпы роста цен в регионе начиная с декабря остаются ниже, чем в целом по России Фото: Архив "КП".

Краснодарский край показывает более сдержанные темпы роста цен по сравнению со среднероссийскими показателями. Так, по итогам марта годовая инфляция на Кубани замедлилась до 5,7%, в то время как в целом по стране этот показатель составил 5,9%. И подобная тенденция сохраняется в регионе с декабря прошлого года, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Продуктовая корзина: яйца вверх, масло вниз

В сегменте продовольствия в марте зафиксирован заметный рост цен на яйца. Эксперты объясняют это сезонным всплеском спроса и ростом издержек производителей на логистику, корма и оплату труда.

Подорожал и сахар, на что повлияли мировые котировки и рост экспорта. При этом в годовом выражении сахар все равно стоит на 2,6% дешевле, чем в 2025-м.

А вот для кофеманов хорошие новости: цены на зерно падают в ожидании хорошего мирового урожая. Сливочное масло тоже дешевеет четвертый месяц подряд, причина того – большие запасы продукта на складах.

Услуги и отдых: подготовка к сезону

Стоимость путевок в санатории и пансионаты Краснодарского края выросла за год на 6,3%. Организации добавили в цену затраты на обновление номерного фонда и подготовку территорий к приему туристов.

В то же время в крае второй месяц подряд дешевеет мобильная связь.

«Повлияла высокая конкуренция: мобильные операторы, стремясь сохранить клиентскую базу и привлечь новых абонентов, предлагали выгодные условия при переходе от других операторов связи», – говорит начальник Экономического управления Южного ГУ Банка России Елена Кравченко.

Техника: краткосрочный рост при годовом снижении

В марте подорожали телевизоры и компьютеры из-за дефицита компонентов на мировом рынке и дорогих логистических цепочек. Однако, если сравнивать цены с мартом 2025 года, электроника стала доступнее: компьютеры подешевели на 6,3%, а телерадиотовары – на 2,7%.

«Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, способствующую замедлению инфляции до 4%», – прокомментировали в Южном главном управлении Банка России.

